La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro complessivi, in contributi destinati a sostenere la promozione e la valorizzazione di iniziative di interesse regionale promosse da enti pubblici e privati.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari dell’avviso enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e no, comitati di cui all’articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) tutte costituite da non meno di sei mesi al momento della presentazione della domanda.

Tipologia di interventi ammissibili

I contributi erogati sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione di eventi, da svolgersi tra il 1° giugno e il 31 ottobre, nei seguenti ambiti culturali:

Valorizzazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti;

anche mediante digitalizzazione e/o riproduzione di documenti esistenti; Mostre e visite istituzionali di particolare rilevanza pubblica ;

; Rassegne teatrali, musicali, cinematografiche, pittoriche, scultoree, librarie.

Sono ammesse a contributo le iniziative che si svolgono sul territorio della Regione Lazio ovvero, in via eccezionale, realizzate in altro territorio, purché abbiano come fine la valorizzazione e promozione del territorio regionale del Lazio, mentre restano esclusi dal contributo i soggetti già destinatari, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione attraverso le Direzioni o Enti dipendenti.

Entità e forma dell’agevolazione

La dotazione finanziaria totale ammonta a un milione di euro complessivi ripartito in due tranche da 500.000 euro ciascuna.

I contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con altre forme di finanziamento e/o contributo erogati dalla Regione Lazio e/o da società da questa controllate e il finanziamento del contributo è in ogni caso ammesso in misura non superiore all‟80% del costo complessivo dell’iniziativa e, comunque, nel limite massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00), in ragione del punteggio conseguito, e precisamente:

80% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia pari o superiore a 81 punti;

70% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia inferiore a 80 e pari o superiore a 71 punti;

60% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia inferiore a 70 e pari o superiore a 61 punti;

50% del costo complessivo dell’iniziativa laddove il punteggio conseguito sia inferiore a 60 e pari o superiore a 50 punti.

Scadenza

Le istanze di contributo dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 13 marzo 2020.