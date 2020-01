La Regione Lazio intende sostenere un’offerta formativa e di servizi di accompagnamento al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante la costruzione di un’offerta di servizi di politica attiva per i lavoratori delle imprese in crisi che beneficiano di trattamenti di integrazione salariale.

Il bando

L’avviso ha come oggetto il finanziamento di progetti integrati per l’attivazione di lavoratori delle imprese in crisi aventi almeno una sede operativa nella Regione Lazio e si pone l’obiettivo di rappresentare una offerta di servizi di orientamento e formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo, attraverso soggetti con competenza ed esperienza specifica in tali settori, rivolta ai lavoratori, impiegati in aziende in crisi, che beneficiano di trattamenti di integrazioni salariali.

Le attività formative dovranno riguardare prioritariamente le seguenti Aree tematiche:

Chimica e farmaceutica;

Servizi di informatica;

Meccanica e impiantistica;

Edilizia;

Trasporti e logistica;

La proposta progettuale dovrà prevedere, in funzione delle esigenze dei destinatari, tutte o parte delle seguenti componenti di servizio:

Servizio di orientamento e counseling Servizio di formazione specialistica Servizio per orientamento e scouting post – formazione

Beneficiari

Possono presentare proposte progettuali i soggetti che sono accreditati per la formazione ai sensi della DGR n. 682/2019 per la macrotipologia formazione continua e/o formazione superiore in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL – ORFEO, o che abbiano almeno presentato domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta progettuale nell’ambito del presente avviso. L’esito positivo di tale domanda e la conseguente concessione dell’accreditamento è condizione necessaria per la definitiva assegnazione degli eventuali finanziamenti.

Ai sensi della DGR n. 682/2019, non sono tenuti all’accreditamento regionale i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il personale dipendente. I soggetti sopraindicati, possono partecipare in forma singola o associata (ATI/ATS) tra di essi.

Destinatari

I destinatari dei percorsi sono i lavoratori occupati presso sedi operative che si trovano nel Lazio appartenenti a imprese di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs.vo n. 148/2015, in possesso dei seguenti requisiti:

essere beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III del succitato Decreto; possedere nazionalità italiana o di altri paesi appartenenti all’UE o nazionalità di paesi non appartenenti all’UE, con regolare permesso di soggiorno in Italia; essere residenti o domiciliati nel Lazio.

Risorse disponibili

L’importo complessivamente stanziato è di 3 milioni di euro.

Modalità e termine di presentazione delle domande

Le proposte potranno essere presentate senza soluzione di continuità e con assegnazione “on demand”, dalle ore 9:30 del 9 gennaio 2020 alle ore 17 del 28 maggio 2020 e comunque fino a esaurimento delle risorse disponibili.

A tal riguardo, sarà cura dell’Amministrazione comunicare la chiusura della procedura I progetti devono essere presentati esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile qui.