Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Probabilmente non è il momento ideale per l’arrivo di nuovi smartphone, vista la poca copertura da parte dei mass media in piena emergenza Coronavirus.

Redmi Note 9S

Tuttavia le aziende produttrici si stanno organizzando con alcuni eventi in streaming dedicati, come quello dedicato all’annuncio ufficiale del Redmi Note 9S tenutosi qualche giorno fa. È un ottimo prodotto che va a colpire la fascia media del mercato, mantenendo un rapporto qualità-prezzo davvero molto interessante e una qualità costruttiva al top.

Design e display

Il dispositivo di casa Xiaomi si presenta ben curato esteticamente, con un ampio display come protagonista, esaltato da cornici praticamente assenti e da un’esperienza di visione quasi totale sulla parte frontale (troviamo solamente un forellino per la fotocamera anteriore in alto, sulla parte centrale). Il pannello FHD+ da 6,67 pollici è molto bello da vedere, anche sotto la luce naturale.

Fotocamere

Un altro punto di forza del prodotto è senza dubbio il comparto fotografico. Sul Redmi Note 9S ne troviamo addirittura quattro posteriormente: sensore principale da 48 Megapixel, ultragrandangolare da 8 Megapixel, macro da 5 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. Non mancano la night mode, la registrazione in 4k e tante altre chicche software per offrire tantissime funzionalità.

La fotocamera frontale, invece, è una 16 Megapixel, supportata dall’intelligenza artificiale e in grado di registrare video selfies in slow motion fino a 120 fps.

Connettività e reti

Per quanto riguarda la connettività, invece, il dispositivo offre il supporto per il 4G, la modalità dual sim, il Wifi, il GPS, il sensore IR e il collegamento via cavo tramite USB Type-C. Non viene citato l’NFC e non sappiamo, quindi, se il modello che verrà commercializzato in Europa ne sarà provvisto. Da segnalare, invece, la presenza dell’ingresso jack per le cuffie.

Memoria, processore e RAM

La memoria interna è da 64 GB o 128 GB, mentre il processore è un Qualcomm Snapdragon 720G che, in abbinamento ad una RAM da 4 GB o 6 GB (a seconda della variante scelta per lo storage), offre ottime prestazioni, anche con un utilizzo medio-intenso, senza dimenticare il risparmio energetico.

Autonomia

La batteria da ben 5020 mAh, con supporto per la ricarica veloce, garantisce 33 ore di chiamata, 16 ore di navigazione continua, 13 ore di gaming e 147 ore di riproduzione musicale. Nella confezione è già presente un caricatore da 22.5W.

Altre caratteristiche

Tra le altre caratteristiche del Redmi Note 9s troviamo il sensore di impronte laterale, a nostro avviso molto più comodo ed ergonomico rispetto a quello posteriore, e un feedback aptico di buona qualità. Il sistema operativo è Android, versione 10, customizzata con l’interfaccia proprietaria MIUI 11.

Lancio e prezzo di vendita

E passiamo ora al lancio e al prezzo con cui verrà commercializzato: le vendite del dispositivo apriranno il 7 aprile, salvo cambiamenti last minute.

I prezzi che circolano in queste ore per il preordine sono estremamente aggressivi: Xiaomi offre la versione da 64 GB con 4 GB di RAM a 199 dollari, mentre la variante più dotata da 128 GB e 6 GB di RAM ha un costo di 239 dollari.

Improbabile che in Italia vi sia un rapporto 1:1 euro-dollaro, ma ci aspettiamo comunque cifre più che concorrenziali. Vedremo se il prodotto troverà uno spazio sul listino di alcuni operatori, magari attraverso la formula delle tariffe con smartphone compreso a condizioni ancora più interessanti.

Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, invece, le tonalità disponibili dovrebbero essere tre: blu, grigio e bianco.