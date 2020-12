Realme 7i: smartphone low cost con tripla fotocamera

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Realme è un produttore cinese fondato nel 2018, controllato dal colosso BBK, che in poco tempo è riuscito a ritagliarsi una fetta importante di mercato, soprattutto sulla fascia più economica del mercato. Tra le novità ufficializzate in questi giorni e disponibili anche nel nostro Paese vi segnaliamo il 7i, prodotto che potrebbe convincere gli utenti più restii a spendere cifre esagerate per uno smartphone.

Display

Come molti prodotti di ultima generazione, anche low cost, il dispositivo è molto curato dal punto di vista estetico e monta un bel display da 6,5 pollici, con rapporto 20:9. Secondo l’azienda, “offre un’esperienza visiva ultra-immersiva durante il gioco e la visione di film”, grazie anche alla buona risoluzione HD+ e ad un pannello che copre quasi interamente l’area frontale, tranne la piccola goccia per la fotocamera anteriore.

Connettività e reti

Dal punto di vista della connettività, il Realme 7i può contare su un supporto dual sim LTE, Wifi dual band 802.11 b/g/n/a/ac, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C e ingresso jack da 3,5mm. Non dovrebbe essere presente, invece, l’NFC.

Fotocamere

Il punto di forza di questo prodotto, come dimostra l’ampio spazio dedicato sulla pagina ufficiale presente nel sito di Realme, dovrebbe essere la fotocamera posteriore, un comparto composto da tre sensori: principale da 48 Megapixel (ƒ/1.8), ultra grandangolare da 8 Megapixel (119° e apertura ƒ/2.3) e Macro (ƒ/2.4). Tantissime le funzionalità software, dalla modalità notturna ai filtri in tempo reale, fino al riconoscimento delle scene AI. È possibile registrare video fino alla qualità Full HD a 60 fps. Disponibile il videorecording in modalità ultrawide, sfruttando l’ultra grandangolare. Non abbiamo ancora messo mano direttamente il dispositivo ma i primi test riferiscono di una buona resa, soprattutto nelle situazioni con una buona luminosità.

Per quanto riguarda la parte frontale, invece, abbiamo una fotocamera grandangolare da 8 Megapixel (79° e apertura ƒ/2.0), con supporto per videorecording in Full HD a 30fps e, anche in questo caso, molte funzionalità software.

Memoria, RAM e processore

Il dispositivo viene commercializzato nelle varianti da 64 e 128 GB di memoria. In entrambi i casi è presente lo slot dedicato alle microSD (fino a 256 GB di capacità massima): questo significa che non è condiviso con una delle sim e che sarà possibile sfruttare due tariffe cellulari differenti contemporaneamente senza rinunciare all’espansione dello storage.

La RAM si attesta a 4 GB, mentre il chipset è un Helio G85: viene descritto come “processore di gioco” e viene messo in evidenza il punteggio di 200K su benchmark AnTutu, ottimo per questa fascia di prodotti.

Batteria

La batteria del dispositivo è da 6000 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 18W. Si dichiarano fino a 45 giorni in stand by, ma in utilizzo si dovrebbe arrivare a circa 1-2 giorni con un utilizzo medio.

Sistema operativo e altre caratteristiche

Il 7i monta la Realme UI, l’interfaccia proprietaria basata sulla piattaforma Android, qui in versione 10. È dotato, inoltre, di:

sensore di impronte posteriore;

pellicola protettiva già applicata;

custodia protettiva presente nella confezione;

caricabatteria da 18W già incluso nell’acquisto.

Prezzo e disponibilità

Il Realme 7i, quindi, ha un’ottima scheda tecnica, che soddisferà la maggior parte degli utenti base e “medi”. Ma il prezzo? La cifra ufficiale proposta per la versione da 64 GB (l’unica acquistabile sul sito ufficiale) è di 169,90 euro. I primi 100 che l’acquisteranno, inoltre, avranno il prezzo scontato a 149,90 euro e riceveranno in omaggio due accessori: le cuffie in-ear Bluetooth Realme Buds Q e il braccialetto per il fitness Realme Band. Le colorazioni disponibili sono due, Glory Silver e Victory Blue, con particolari effetti visivi che cambiano con la luce, grazie all’ottimo lavoro dei designer sulla scocca.