Nokia 8000 4G, cellulare retrò ma con caratteristiche “smart”

Nokia 8000 è pronto a soddisfare quella fascia di clientela che non vuole uno smartphone, ma non può rinunciare ad alcune funzionalità di questi ultimi.

Sulla nostra rubrica parliamo spesso di smartphone di ultima generazione, concentrandoci soprattutto su quei prodotti con un ottimo rapporto tra qualità, caratteristiche e prezzo, magari acquistabili a prezzi ancora più interessanti grazie alle numerose tariffe con smartphone compreso dei principali operatori. C’è da dire, però, che non tutti hanno bisogno di uno smartphone e sono alla ricerca di qualcosa di diverso.

L’azienda finlandese HMD Global, da qualche anno detentrice dello storico brand Nokia, ha cominciato a lavorare intensamente non soltanto per rilanciare il marchio su piattaforma Android, a seguito della sfortunata parentesi Windows Phone, ma anche per proporre dei restyiling di modelli lanciati nell’era dei feature phones, i telefonini cellulari “standard”, con tastiera alfanumerica e piccolo display. Il Nokia 8000 4G è uno dei prodotti più recenti che segue questa filosofia, pronto a soddisfare quella fascia di clientela che non vuole uno smartphone, ma non può rinunciare ad alcune funzionalità di questi ultimi.

Nokia 8000 4G: design old style ma elegante

Come potete vedere dalle immagini, il Nokia 8000 sembra far parte di un’altra era per quanto riguarda il form factor ma, grazie all’ottimo lavoro sul design, all’utilizzo del vetro nella scocca, alla finitura cromata e alle forme arrotondate, restituisce un tocco di modernità e di piacevolezza. Belle anche le colorazioni disponibili: Opal White, Onyx Black, Topaz Blue e Citrine Gold. Il grip è ottimo, grazie anche alla curvatura degli angoli.

Starete già pensando: ok, ma che cosa può fare un cellulare del genere oggi? Osservando le informazioni tecniche, in particolare la presenza di una CPU Qualcom Snapdragon 210 e di 512 MB di RAM, ci verrebbe quasi da sorridere. Eppure il Nokia 8000 ha delle caratteristiche che potrebbero accontentare anche gli utenti più esigenti.

Connettività sorprendente

Partiamo dalla connettività: in questo piccolo cellulare troviamo il supporto alle reti 4G Cat. 4, il Wifi, il Bluetooth, il GPS/A-GPS e l’ingresso Jack per le cuffie. C’è anche la radio FM, ormai quasi scomparsa in molti degli smartphone più moderni. È addirittura un dual sim. Altra chicca: il telefono supporta la funzione hotspot e, quindi, potrete condividere la connessione con altri dispositivi, utilizzandolo come modem Wifi portatile.

Caratteristiche smart del Nokia 8000

Vi pare poco? Allora sappiate che il Nokia 8000 permette di utilizzare WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Maps ed è dotato addirittura di Google Assistant, caratteristiche che associamo solitamente ai dispositivi avanzati, con ampio schermo touch.

Altre specifiche tecniche

Per quanto riguarda le altre specifiche da segnalare, ecco una breve lista:

display QVGA da 2,8 pollici;

fotocamera posteriore con 2 Megapixel, con flash integrato (non è presente la fotocamera frontale);

memoria interna da 4 GB, espandiible con microSD fino ad una capacità massima di 32 GB;

collegamento microUSB.

Autonomia

Un capitolo a parte dobbiamo dedicarlo necessariamente all’autonomia. Con una batteria (ovviamente removibile) da 1500 mAh, queste sono le durate dichiarate su rete 4G:

oltre 3 ore in conversazione (in 3G si arriva a circa 8 ore e mezzo);

circa 20 giorni in stand by con il dual sim e 25 giorni usando una sola scheda.

Chiaramente l’autonomia verrà influenzata negativamente anche dal tipo di utilizzo che si farà del telefonino, tenendo conto delle funzionalità “smart” integrate.

Prezzo

Insomma, il Nokia 8000 è un cellulare classico estremamente completo, con alcune funzioni intelligenti ereditate dagli smartphone e trapiantate su un form factor super portatile, piccolo, leggero e dal design sicuramente retrò, ma curatissimo. Il prezzo è di circa 100 euro (99,99 euro per l’esattezza), anche se online è già possibile scovare qualche promo interessante.

Un ottimo prodotto da regalarsi o da regalare alle feste a chi non ha dimestichezza con i touchscreen e non vuole abituarsi agli smartphone odierni, senza dover rinunciare a molti dei vantaggi principali dei dispositivi avanzati.