Quanto costa una Tesla? Al massimo 144.990 euro

Conviene comprare una Tesla? Per conoscere la risposta bisogna prima di tutto sapere quanto costa una Tesla e in seconda battuta scoprire quali sono i vantaggi di possedere una Tesla.

Conviene comprare una Tesla? Per conoscere la risposta bisogna prima di tutto sapere quanto costa una Tesla e in seconda battuta scoprire quali sono i vantaggi di possedere una Tesla. Vediamo allora tutti i prezzi aggiornati al 2023 delle automobili Tesla. Il prezzo di partenza del modello più economico, Model Y, è di 49.990 euro, come mostra il grafico in apertura. Model Y è pronta alla consegna, con acquisto direttamente dal sito Tesla, anche in due altri modelli, Model Y Long Range da 65.990 e Model Y Performance 71.990. Vediamo ora il secondo modello “economico” per mettere le mani su questi gioielli della tecnologia, la Model 3.

Quanto costa una Tesla Model 3

Per guidare Tesla Model 3 il prezzo di partenza è di 57.490 euro. Anche Tesla Model 3 è disponibile in altre due versioni, la Tesla Model 3 Long Range da 64.490 euro e la Tesla Model 3 Performance, da 67.490 euro. Vediamo ora i modelli più avanzati di Tesla.

Tesla Model S, quanto costa la berlina di lusso di Tesla

Partiamo dal modello più veloce, capace di arrivare a 322km/h, grazie a tre motori ad alte prestazioni con rotori (la parte rotante attorno al proprio asse) rivestiti in carbonio. Si tratta di Tesla Model S, la berlina di lusso di Tesla disponibile, chiavi in mano, a 140.990 euro. Questa automobile ha un’autonomia di 600 km.

Quanto costa il Suv Tesla

Infine l’ultimo modello, quello che raggiunge il prezzo più alto, la Model X un SUV con porte ad ala di gabbiano e un’autonomia di circa 565 km, il prezzo per andare in giro con questa 6 posti di serie, è di 144.990 euro.

Comprare una Tesla con l’ecobonus 2023

Tutti i veicoli Tesla sono a zero emissioni e possono essere idonei per usufruire degli incentivi finanziari per promuovere la mobilità elettrica in Italia e sono quindi compatibili con l’ecobonus 2023. Ma come si fa a richiedere l’ecobonus 2023? A decorrere dalle ore 10 del 10 gennaio 2023 potranno essere inserite nella piattaforma informatica del Mise (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) le prenotazioni per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.

Acquistare una Tesla, gli incentivi per i residenti delle province autonome

Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Incentivo di 4.000 €, di cui 2mila euro sotto forma di sconto praticato dai rivenditori

Incentivo di 4.000 €, di cui 2mila euro sotto forma di sconto praticato dai rivenditori Provincia Autonoma di Trento

Incentivo di 3.000 € in caso di rottamazione o 2mila euro in caso di sostituzione

I vantaggi delle auto elettriche

Il primo vantaggio di guidare un’auto elettrica si riflette su tutti. Parliamo naturalmente delle emissioni ridotte: le auto elettriche non emettono gas di scarico, quindi non contribuiscono all’inquinamento atmosferico o al cambiamento climatico. I vantaggi per il consumatore sono invece costi operativi inferiori, le auto elettriche hanno un costo di esercizio inferiore rispetto ai veicoli a combustione interna. L’energia elettrica è solitamente meno costosa del carburante e le auto elettriche hanno meno parti in movimento, il che significa che hanno bisogno di meno manutenzione.

Prestazioni auto elettriche, migliori o peggiori di quelle a benzina?

Le prestazioni delle auto elettriche superano quelle dei veicoli a benzina e a diesel. Hanno infatti una forza motrice istantanea, il che significa che accelerano rapidamente e possono raggiungere velocità elevate. Inoltre, non hanno il peso del motore a combustione interna, il che le rende più leggere e manovrabili. C’è poi la silenziosità, le auto elettriche non producono rumore di scarico, il che le rende più silenziose durante la guida.

Quando è stata fondata Tesla

Fondata nel 2003 dal visionario ed eccentrico Elon Musk, ora in realtà più noto per le imprese spaziali della sua Space X, la Tesla Motor ha presentato il primo modello nel 2006 cominciando a produrlo dal 2008. E ha subito incontrato l’interesse in particolare del pubblico appassionato di tecnologia. Tesla ha la sua sede a Palo Alto, nella Silicon Valley già celebre per la presenza delle imprese dot com, e ha puntato da subito a creare un prodotto unico e accattivante anche dal punto di vista del design.

Tesla, storia delle auto elettriche

Il primo prototipo di auto elettrica moderna è stato sviluppato nel 1828 da Ányos Jedlik, un ingegnere ungherese. Tuttavia, le prime vere e proprie automobili elettriche furono sviluppate alla fine del 19° secolo, con la prima auto elettrica commercialmente disponibile prodotta nel 1890 da William Morrison, un ingegnere della città statunitense Des Moines in Iowa. Nel corso degli anni le automobili elettriche sono state sviluppate da diverse aziende e hanno vissuto diversi periodi di popolarità, ma è stato solo con l’avvento dei veicoli elettrici di produzione di massa di Tesla negli anni 2000 che le auto elettriche sono diventate una scelta realistica per molti consumatori.

Perché Elon Musk ha scelto il nome Tesla

Le auto Tesla si chiamano così in onore di Nikola Tesla, inventore e scienziato di origine serba naturalizzato americano. I suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano, in particolare, la base del sistema elettrico a corrente alternata e dei motori elettrici. Il suo nome è stato scelto come marchio per le auto elettriche dell’azienda di Elon Musk per celebrare il suo contributo alla scienza e alla tecnologia.

Il primo ad acquistare è stato George Clooney

Il primo modello di auto prodotto da Tesla, la Tesla Roadster, è stato lanciato nel 2008 ed è stato acquistato da diversi clienti in tutto il mondo. Uno dei primi proprietari della Tesla Roadster è stato il famoso attore e ambientalista hollywoodiano, George Clooney. Il divo, sposato con una delle donne arabe più influenti al mondo l’avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin, ha acquistato la sua Tesla Roadster nel 2009 ed è stato uno dei primi a essere visto pubblicamente guidare una Tesla. Da allora Clooney è stato un noto sostenitore della tecnologia dei veicoli elettrici e ha continuato a promuovere l’uso di auto elettriche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e proteggere l’ambiente.

I dati si riferiscono al: 2023

Fonte: Tesla.com