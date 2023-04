Quanti smartphone ci sono in Italia? 46,5 milioni

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Sono oltre 6,8 miliardi gli smartphone utilizzati nel mondo: quasi il doppio di quelli che erano diffusi nel 2016 (3,6 miliardi). Quello “smart”, ossia con capacità di calcolo, memoria e connessione per l’impiego di funzioni avanzate tramite app e navigazione Internet, è da anni diventato un vero e proprio sinonimo di telefono mobile. Ma bisogna considerare che complessivamente i telefoni mobili utilizzati oggi nel mondo sono 7,3 miliardi.

Di conseguenza, oltre ai 6,8 miliardi di smartphone, sono ancora oggi in uso oltre 500 milioni di cosiddetti “feature phones”, ossia telefoni cellulari di base privi di sistemi operativi complessi e della possibilità di utilizzo delle principali app come il leggendario “Nokia”. Sono particolarmente diffusi nei paesi in via di sviluppo. Di conseguenza, la maggior o minor presenza di smartphone in un paese, il cosiddetto tasso di penetrazione, può essere considerato un indicatore molto interessante per misurare lo sviluppo economico di uno Stato. Vediamo quindi quali sono i paesi in cui gli smartphone sono maggiormente diffusi.

In Cina sono utilizzati oltre 953 milioni di smartphone

In Italia sono utilizzati 46,5 milioni di smartphone. Il nostro Paese è al diciassettesimo posto nella graduatoria di quelli con la maggior presenza di questo tipo di dispositivo. Ovviamente, parlando di numeri assoluti, al primo c’è la Cina, dove si stima siano utilizzati 953 milioni di smartphone. Al secondo troviamo un altro paese particolarmente popoloso, l’India (1,4 miliardi di abitanti), dove risultano in uso 492 milioni di smartphone. Terzo posto per gli Stati Uniti, con 273 milioni di smartphone utilizzati e quarto per l’Indonesia (170).

In Italia il 77% della popolazione usa uno smartphone

Un conto è il riferimento ai numeri assoluti che, come abbiamo visto, sono naturalmente più elevati nei paesi con un alto numero di abitanti, un altro è la presenza di smartphone in relazione alla popolazione. Se parliamo infatti del tasso di penetrazione degli smartphone sono gli Stati Uniti il primo paese per utilizzo. L’82,2% dei cittadini statunitensi utilizza infatti uno smartphone, percentuale molto più alta di quella della Cina (ferma al 66%). In Italia la diffusione degli smartphone è particolarmente alta: con un tasso di penetrazione del 77% è il quinto paese al mondo per utilizzo e il quarto in Europa. A livello continentale fanno di più solo Regno Unito, Francia e Germania.

Gli italiani spendono oltre 7,8 miliardi per il telefono in un anno

Secondo il V Rapporto Censis-Auditel, nel 2021 in Italia sono stati pagati più di 7,8 miliardi di euro per l’acquisto di telefoni e apparecchiature telefoniche. Una voce di spesa trainata chiaramente dall’acquisto di smartphone. Rispetto al 2017, quando gli italiani spendevano per l’acquisto dei telefoni poco più di 4 miliardi di euro all’anno, nel 2021 la spesa è aumentata del 92%. Si tratta dell’incremento più elevato fatto registrare in assoluto per le varie voci di spesa. Negli ultimi anni sembra essere nata una grande passione degli italiani per la tecnologia. Per dare un’idea, nello stesso periodo la spesa degli italiani per acquistare vestiti e scarpe è diminuita del 15,4% e per la cultura è calata del 9%. Mentre per gli alimentari è cresciuta solamente del 2,1%.

La vita digitale passa dallo smartphone

Negli ultimi anni la spesa in smartphone è aumentata, spiega il rapporto Censis-Auditel, a causa del “bisogno di dispositivi che consentono di assolvere al meglio le proprie esigenze quotidiane di studio, lavoro, tempo libero e relazionalità”. Tutte attività che da tempo potevano essere effettuate online. Anche se l’uso del digitale sembra essere diventato sempre più pervasivo, soprattutto dopo il distanziamento sociale imposto dalla pandemia. Secondo il report, la tendenza alla digitalizzazione riguarda tutti gli italiani e il sistema dei media è stato “precursore nella moltiplicazione e nella personalizzazione delle possibilità di visione e di ascolto”. In buona sostanza, i dispositivi, in primis lo smartphone, e la connettività sono diventati parte integrante della nostra nuova vita digitale, percepita come sempre più integrante nel quotidiano.

Italiani su Internet: il 97,3% accede da cellulare

Le molteplici funzioni dello smartphone lo hanno reso il dispositivo più diffuso e usato, complici immediatezza e facilità d’uso, che ne fanno il compagno di svago e lavoro più utilizzato. Secondo il Global Digital Report 2022 di We Are Social, su quasi 51 milioni di italiani che si connettono abitualmente a internet, il 97,3% lo fa proprio tramite smartphone. Percentuale molto più alta del 75,4% di connessioni da computer laptop o desktop e di appena il 53% da tablet. Non solo telefonate, e-mail, chat e navigazione: l’82% degli italiani dai 16 ai 64 anni utilizzano i videogiochi e per il 61,8% si tratta di giochi sullo smartphone. Inoltre, il 13,4% utilizza lo smartphone ogni mese anche come mezzo di mobile payment.

I dati si riferiscono al 2021