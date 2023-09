Quanti km percorre un’auto elettrica? In media 480

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

L’autonomia è una delle caratteristiche principali delle auto elettriche. Se ci si mette alla guida di un veicolo a batteria, è molto probabile domandarsi: “Quanti km percorre un’auto elettrica con un singola ricarica?”. Un interrogativo particolarmente sentito in Italia, dato che il numero di colonnine per ricaricare i veicoli elettrici è ancora inferiore al confronto di quelli degli altri grandi mercati automobilistici europei. Le auto elettriche immesse sul mercato nel 2023 hanno in media un’autonomia di circa 480 chilometri. Un range che consente, in linea teorica, di effettuare un viaggio da Roma a Parma partendo con la batteria al 100% e senza dover mai ricaricare. Fino a pochi anni fa le autonomie delle auto elettriche erano decisamente inferiori, in media di appena 150 chilometri. Il discorso attorno all’autonomia è complesso, vediamo perché.

Quanti km percorre un’auto elettrica e gli standard WLTP, EPA e CLTC

Partiamo da una premessa: calcolare l’esatta autonomia di un veicolo elettrico non è facile. In primis, bisogna considerare che la percorrenza con una singola ricarica dipende dalla velocità a cui si procede, ma anche dal peso (si viaggia da soli o in cinque a bordo?) e, come vedremo in seguito, perfino dalle condizioni meteo. A complicare le cose, per così dire, c’è anche l’assenza di un criterio unico per quantificarla. Esistono infatti tre principali standard di omologazione: il WLTP, adottato in Europa, l’EPA negli Stati Uniti e il CLTC in Cina. Tendenzialmente, l’omologazione EPA è considerata più rigorosa e fornisce un’indicazione sull’autonomia più vicina a quella di un utilizzo realistico. Il ciclo CLTC, invece, fornisce dati su quanti km percorre un’auto elettrica più generosi e simula un uso principalmente su un percorso metropolitano, mentre il WLTP combina percorsi urbani ed extraurbani e riporta valori superiori a quello EPA, che prenderemo a riferimento. Vediamo quindi quanti chilometri percorre un’auto elettrica, considerando le migliori proposte sul mercato nel 2023.

Lucid Air ha un’autonomia di 836 chilometri

Fondata nel 2007, inizialmente con lo scopo di realizzare batterie e propulsori elettrici per altri produttori di veicoli, la Lucid Motors è una casa automobilistica americana specializzata nelle auto elettriche. L’esperienza maturata nell’elettrificazione la rende una diretta concorrente della connazionale Tesla e l’ha portata a sviluppare il modello con la più elevata autonomia attualmente sul mercato. Si tratta della Lucid Air Dream Edition Range, che combina prestazioni sportive (doppio motore da 696 kW e accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in meno di 3 secondi) e un’autonomia al top. La Lucid Air con una singola ricarica percorre 836 chilometri secondo il ciclo americano EPA (883 per quello europeo WLTP).

Autonomia Tesla, quattro modelli sopra i 530 chilometri

Tesla è uno dei marchi di riferimento quando si parla di auto elettriche. Complici un’esperienza ventennale, un design riconoscibile e un amministratore delegato, Elon Musk, decisamente esposto a livello mediatico. L’innovazione e il know-how della casa auto texana la rendono tra i leader nelle vendite, ma anche per l’autonomia dei modelli proposti. Tra le dieci auto con la maggior autonomia, ben quattro modelli sono proprio delle Tesla. Si tratta della Tesla Model S, la seconda in assoluto (dietro solo alla Lucid Air) per autonomia nel ciclo EPA (656 chilometri). Poi ci sono la Tesla Model 3 (576 chilometri), la Tesla Model X (560 chilometri) e la Tesla Model Y (531). Tutti e quattro i modelli hanno un’autonomia ampiamente al di sopra di quella media al momento offerta sul mercato. Anche se, come spiegato tempo fa proprio da Musk su Twitter, l’autonomia non è tutto. Secondo l’imprenditore di origini sudafricane, Tesla avrebbe potuto produrre una Model S con autonomia da 965 chilometri, che tuttavia avrebbe “peggiorato il prodotto” a causa di una massa aggiuntiva di batteria non necessaria.

Quanti km percorre un’auto elettrica, i casi Mercedes e BMW

Come abbiamo visto, in fatto di prestazioni massime legate all’autonomia, i leader sono principalmente case auto fondate in tempi relativamente recenti. Nuove realtà che sono nate insieme all’elettrificazione e si sono trovate al posto giusto nel momento giusto per affacciarsi sul mercato. Considerando la classifica delle dieci auto elettriche con la maggiore autonomia troviamo quasi esclusivamente vetture americane o asiatiche, ma c’è anche qualche modello europeo.

In rappresentanza delle storiche case auto del Vecchio Continente (la loro fondazione risale agli inizi del ‘900) troviamo le tedesche Mercedes-Benz e BMW. La prima ha realizzato Mercedes-Benz EQS SUV, con un’autonomia dichiarata di 563 chilometri nel ciclo EPA (e fino a 672 secondo quello WLTP). Per BMW c’è invece BMW iX, che secondo il ciclo EPA percorre fino a 521 chilometri con una singola ricarica (fino a 630 nel WLTP).

La “Range anxiety”: di cosa si tratta?

Forse non tutti hanno ancora sentito parlare di “Range anxiety”, anche se è un concetto facilmente sperimentabile in prima persona, le prime volte che si guida un’auto elettrica per un lungo viaggio. È l’ansia di essere alla guida di un veicolo elettrico e temere di non aver sufficiente energia per completare il tragitto o raggiungere la stazione di ricarica più vicina. Un’esperienza spiacevole, tipica delle tratte lunghe, magari su strade e zone isolate.

L’autonomia dell’auto elettrica dipende da peso, guida e clima

Quando si guida in città, a bassa velocità, i veicoli alimentati a batteria hanno la capacità di recuperare energia in fase di decelerazione, sfruttando la cosiddetta frenata rigenerativa: situazione tipica di quando si è nel traffico. Guidare in elettrico comporta quindi un approccio diverso alla guida, che prevede un uso più ragionato delle risorse e una programmazione in anticipo del viaggio e delle soste. Inoltre, incidono altri fattori, anche climatici: in inverno, per esempio, l’autonomia delle auto elettriche può essere inferiore anche del 18% rispetto a quella che si avrebbe con temperature più miti.

I dati si riferiscono al: 2023

Fonte: Case auto citate