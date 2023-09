Per ridurre l’impatto del traffico urbano sull’inquinamento atmosferico e fonico sono stati messi a punto numerosi modelli – in parte ancora sperimentali – di automobile elettrica. Gli inconvenienti sono però ancora diversi: l’autonomia limitata, il prezzo ancora poco concorrenziale e l’assenza di colonnine pubbliche per la ricarica.

Servizio da “A conti fatti”, 07.04.1991. Regia di Tony Flaadt, archivio RSI – Radiotelevisione svizzera.