Nei prossimi due mesi l'app 'Free to X', per il cashback del pedaggio, restituirà i tempi di percorrenza previsti sulla rete di ASPI formulando anche proposte di fasce orarie migliori e alternative, in cui decidere di partire se nell’orario iniziale sono previsti ritardi legati ai cantieri programmati.

Andando sul sito di Autostrade per l’Italia è ora possibile calcolare il percorso, visualizzare il traffico in tempo reale, gli autovelox, gli incidenti, rallentamenti ed altre criticità. Questa è solo una delle novità della digital transformation avviata da gruppo guidato da Roberto Tomasi: l’obiettivo è rendere l’azienda “data-driven, sicura, veloce, trasparente e innovativa tramite il digitale”.

La novità sull’app per il cashback del pedaggio

La seconda novità riguarda l’app ‘Free to X’ utilizzata per il cashback, ossia per la restituzione agli automobilisti dal 25% fino al 100% del costo del pedaggio per i ritardi da 15 minuti in poi causati da cantieri e lavori stradali.

È alle porte, come risulta a Key4biz, il rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione che renderà disponibile agli utenti la previsione sui tempi di percorrenza previsti sulla rete. Ma non solo.

Quando viaggiare in Autostrada per evitare cantieri programmati, lo consiglierà l’app ‘Free to X’

Fino al 31 dicembre 2021, nei prossimi due mesi, verrà così concesso agli utenti dell’app ‘Free to X’ di poter pianificare il viaggio sulla base dei flussi attesi nella data prescelta per il proprio itinerario. E la app restituirà i tempi di percorrenza previsti sulla rete di ASPI formulando anche proposte di fasce orarie migliori e alternative, in cui decidere di collocare la partenza se nell’orario iniziale sono previsti ritardi legati ai cantieri programmati per l’ammodernamento della rete autostradale.

Un nuovo servizio per gli automobilisti grazie a un’ulteriore evoluzione dell’intelligenza artificiale

Questa nuova facilitazione della App dedicata alla migliore programmazione degli spostamenti sarà frutto di una ulteriore evoluzione dell’intelligenza artificiale alla base della tecnologia dell’applicazione che coniugherà, attraverso la medesima piattaforma di gestione: la pianificazione della presenza di cantieri con i tempi standard stagionalmente noti sulla tratta di ASPI interessata dai lavori, restituendo il dato previsionale nel giorno e nella fascia oraria prescelte.

Autostrade, come funziona l’app per chiedere il cashback per i ritardi di oltre 15′ causati dai cantieri

Il cashback dei pedaggi promosso da Autostrade per l’Italia funziona così: è la restituzione agli automobilisti dal 25% fino al 100% del costo del pedaggio per i ritardi da 15 minuti in poi causati da cantieri e lavori stradali. Non scatta l’indennizzo per incidenti o altre cause non imputabili a Aspi, la società che gestisce la rete autostradale. Sarà necessario ritirare la ricevuta di pagamento al casello autostradale per inviare la richiesta. I primi rimborsi da gennaio 2022.

Cashback dei pedaggi, possibile chiedere il rimborso per i “cantieri che riducono le corsie disponibili”

L’app si chiama Free to X, scaricabilesugli store di Apple e Google, con la quale è possibile richiedere il cashback per le percorrenze in autostrada con tempi previsti più lunghi di quelli normali nelle tratte “impattate” dai cantieri, ossia “cantieri che riducono le corsie disponibili”, ha detto Massimo Iossa, direttore generale ‘Free to X’. La sperimentazione sarà valida fino al 31 dicembre 2021, ma l’obiettivo di Autostrade per l’Italia è proseguire per i prossimi 5 anni: con un investimento di 250 milioni di euro.

Cashback Autostrade, come funziona

Accertata la segnalazione del ritardo, Aspi rimborserà dal 25% al 100% del costo del pedaggio. Il cashback sarà garantito per tutti i tipi di pagamento effettuato: contanti, carta, Viacard, Telepass o altri. Per il ‘telepedaggio’ la restituzione sarà automatica: l’automobilista dovrà solo confermare i rimborsi proposti. Per carte e contanti, la richiesta avviene con l’app fotografando la ricevuta presa al casello autostradale. Se arriva un messaggio in cui si comunica il diritto al cashback, allora verrà chiesto l’Iban su cui accreditare il rimborso. Per i consorzi e i loro consorziati sarà realizzata nei prossimi mesi una piattaforma ad hoc per ricevere i rimborsi sempre dal 15 settembre 2021.

I criteri dei ritardi dei cantieri per avere diritto al rimborso

Per una tratta autostradale fino a 29 km se si è in fila dai 15 fino ai 29 minuti a causa di un cantiere che riduce le corsie allora il rimborso sarà del 100% del costo del pedaggio. Ecco uno degli esempi per ritardo e lunghezza di viaggio per avere diritto al cashback autostradale.