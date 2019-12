Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Avete deciso di sottoscrivere un piano in fibra ottica con il vostro provider ma non sapete per quanto dovrete attendere prima di utilizzare il servizio?

Continuate a leggere questo articolo: vedremo, infatti, quali sono i tempi di attivazione per un servizio in banda ultralarga sulla vostra linea fissa.

Normalmente le tempistiche medie sono sempre le stesse ogni anno ma variabili a seconda della situazione tecnica da cui si parte e da altri problemi di tipo amministrativo o commerciale.

Fibra ottica o fibra misto rame?

Prima di cominciare, ricordiamo che praticamente tutti i principali provider, offrono un servizio di fibra misto rame (FTTS) fino ad una velocità massima di 100-200 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Chi, invece, ha la fortuna di risiedere nelle città coperte dalla fibra ottica “pura” FTTH (Fiber-to-the-Home), potrà sfruttare la connessione dati fino ad una velocità massima di 1 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload.

La più diffusa è senza dubbio la FTTS, più adattabile alle reti in rame già presenti sul territorio nazionale e, quindi, meno onerosa in termini di costi per la posa e l’installazione.

La FTTH, invece, è attualmente disponibile in poche città alla velocità massima disponibile e in altri centri ad una banda di 100 Mega in download e 50 Mbps in upload.

Come verificare lo stato di attivazione

Una volta conclusa la richiesta di abbonamento di un nuovo piano (magari dopo aver effettuato un confronto delle tariffe fibra e averne valutato l’effettiva convenienza in base alle proprie necessità di utilizzo), l’operatore si manterrà in contatto con il nuovo cliente via mail e/o via messaggio durante tutto l’iter per l’attivazione.

L’utente potrà, inoltre, seguire in autonomia lo stato dell’attivazione attraverso una pagina dedicata presente nell’area personale del sito del provider o tramite dei link che l’operatore fornirà al cliente via sms o mail per seguire l’avanzamento della pratica. La pagina verrà aggiornata a partire da 48/73 successive alla richiesta.

Tempi di attivazione fibra: quanto devo aspettare

La nostra domanda, tuttavia, riguarda l’attesa necessaria prima di poter usufruire del servizio: quali sono i tempi di attivazione di un servizio in fibra? In linea generale il provider dovrebbe impiegare circa 10-15 giorni dal momento della presa in carico della richiesta ma, come abbiamo già accennato in precedenza, ogni caso è a sé.

In situazioni più favorevoli, ad esempio se l’attivazione non richiede interventi di tipo tecnico, i giorni di attesa seguiranno sicuramente le tempistiche normali, altrimenti sarà lo stesso provider a tenervi aggiornati su possibili ritardi attraverso l’area relativa allo stato di attivazione oppure utilizzando gli altri canali di contatto.

Perché ci sono dei ritardi sull’attivazione

Pensiamo, ad esempio, ad un problema sui collegamenti all’armadio stradale, ad un disguido di tipo amministrativo o, ancora, ad un ritardo nella spedizione del modem (se avete scelto di utilizzare quello della compagnia): sono casi segnalati abbastanza spesso dall’utenza, che possono far fluttuare non poco i tempi di attesa.

Inoltre, se avete bisogno di attivare una nuova linea telefonica, dovrete prendere in considerazione più tempo rispetto a quello standard: per questa tipologia di richiesta, infatti, l’operatore potrebbe fissare un appuntamento per inviare un tecnico certificato, che si occuperà di valutare lo stato della linea e la possibilità o meno di sottoscrivere un servizio del provider in fibra ottica.

Per concludere: generalmente i tempi di attivazione fibra non superano le due settimane ma potrebbero verificarsi disguidi, ritardi e problemi che potrebbero prolungare l’attesa (le tempistiche sono variabili in questi casi). Tuttavia il nostro consiglio è di tenersi in contatto con l’assistenza clienti del provider scelto e di seguire attentamente lo stato della richiesta attraverso i canali dedicati che la società vi fornirà.