Dopo 5 mesi di inattività, il Comitato per la diffusione della banda Ultralarga si è riunito ieri a Palazzo Chigi presieduto per la prima volta da Paola Pisano: "obiettivo del Comitato è quello di semplificare, velocizzare e rendere più trasparente l’attuazione del Piano".

“Il nostro obiettivo è portare la fibra a tutti i cittadini. L’infrastruttura della Banda Ultralarga, per come è stata immaginata, è sicuramente d’avanguardia e aumenterebbe la competitività del nostro Paese, quindi l’obiettivo del Comitato è quello di semplificare, velocizzare e rendere più trasparente l’attuazione del Piano”.

Lo ha dichiarato il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, durante la riunione del Comitato per la diffusione della Banda UltraLarga (CoBUL) tenutasi ieri a Palazzo Chigi.

“Ottimo clima di collaborazione, ringrazio tutti i partecipanti e sono entusiasta che l’obiettivo comune di tutti sia rendere l’Italia una Smart Nation“, ha commentato il Ministro Pisano a chiusura dei lavori.

Piano Banda Ultralarga

Nel corso della riunione, tenutasi dopo circa cinque mesi di inattività del Comitato e presieduto per la prima volta dal Ministro, si è discusso dello stato di attuazione del Piano Banda Ultralarga (BUL) nelle “aree bianche”, delle risorse residue della prima fase del Piano e degli interventi infrastrutturali nelle “aree grigie” per dare avvio alla seconda fase, nonché delle regole di funzionamento del Comitato stesso con l’obiettivo di rilanciarne le attività.

La diffusione più capillare della Banda Ultralarga ricade tra gli interventi prioritari a supporto della strategia di innovazione e digitalizzazione del Paese; per questo, d’intesa con i territori e le Regioni, si è convenuta la stesura di un cronoprogramma delle attività per che favorisca un più rapida attuazione del Piano BUL, sia nelle aree bianche sia nelle aree grigie.

La situazione? Siamo in ritardo

Secondo gli ultimi dati aggiornati da parte di Infratel lo scorso 4 novembre, il quadro è tutt’altro che roseo in linea con i dati dell’ultimo Osservatorio Agcom.

Secondo quanto rilevato dal Sole 24 Ore, i lavori di posa della fibra sono stati completati soltanto in 5 comuni con una rete completata e operativa, a fronte dei 5.554 previsti dal piano BUL relativo alle aree bianche, compresi in due dei tre progetti Bul, escludendo l’ultimo che riguarda Calabria, Puglia e Sardegna assegnato a metà del 2018 e ancora non entrato nel vivo ma relativo ad un numero esiguo di comuni. Si tratta di Attigliano, Castel Giorgio e Penna in Teverina in provincia di Terni; Ampezzo in provincia di Udine; Vertova nella Bergamasca.

In altri 310 i lavori sono stati ultimati, ma manca il collaudo la spesa non può essere certificata alle autorità europee. Stando sempre ai numeri Infratel, i lavori sono in corso solo in 1.614 comuni; per 220 si attende l’approvazione del progetto esecutivo; in 474 il concessionario (Open Fiber) ha avviato la richiesta di autorizzazione e si attende la decisione. Tutti gli altri sono ancora più indietro.

Dal canto suo, Open Fiber ricorda i diversi motivi per cui si sono registrati i ritardi, come sottolineato da Stefano Paggi, Direttore Network & Operations:

L’inizio dei lavori ha subito un ritardo dopo l’assegnazione del bando per via dei ricorsi fatti dai competitor

Open Fiber è in accordo con Infratel che consente di commercializzare i servizi anche senza il collaudo. Infatti, ad oggi, nelle aree bianche sono aperti alla commercializzazione oltre 100 comuni che a fine anno saranno 400. Ne deriva che evidentemente la rete in quei comuni c’è ed è funzionante e mancano solo i dovuti passaggi amministrativi.

Ciò detto, è difficile a questo punto soltanto immaginare di arrivare ad una copertura totale del nostro territorio entro il 2020.

Il piano banda ultralarga è stato lanciato il 3 marzo 2015 dal Governo Renzi, allo scopo di soddisfare le richieste dell’Agenda Digitale Ue che prevede che entro il 2020 il 100% della popolazione abbia un collegamento da almeno 20 Mbps e che il 50% della popolazione italiana abbia un abbonamento in fibra o almeno da 100 Mbps, o che almeno l’85% della unità immobiliari venga coperto.

Allarme dell’Uncem

Il piano BUL, secondo l’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità e Enti Montani), va a rilento a causa dell’eccesso di burocrazia che appesantisce il rilascio dei permessi di posa. Uncem già a luglio 2019 e ancora nelle ultime settimane, ha chiesto al ministero dello Sviluppo economico, a tutti i membri del Governo, a Infratel e a Open Fiber di poter definire un “piano d’emergenza” per accelerare i lavori così da chiudere il maggior numero di cantieri entro il 2020 e 2021, termine ultimo per rendicontare le risorse a livello europeo.