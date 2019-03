Quale è la differenza fra Google Ads e Adwords Express?

Il gigante di Mountain View ha ulteriormente rafforzato la soluzione per gli esercizi locali in parallelo con la maggior strutturazione di Google My Business rendendo Adwords Express, più completa e a portata di tutti.

A seguito dell’evoluzione dell’offerta pubblicitaria di Google che durante lo scorso anno ha portato anche al cambiamento del nome – da Google Adwords a Google Ads – il gigante di Mountain View ha ulteriormente rafforzato la soluzione per gli esercizi locali in parallelo con la maggior strutturazione di Google My Business e ha reso tale soluzione, Adwords Express appunto, più completa e nel contempo molto intuitiva e a portata di tutti.

Tale semplicità deriva da una pianificazione che non nasce dalle parole chiave, ma si basa sulla categorizzazione merceologica dell’azienda e sull’ampiezza territoriale dell’annuncio. Ecco perché la scheda My Business – che può anche essere la landing page dell’annuncio deve essere rivendicata e compilata con cura ed esaustività.

Google Ads è nel contempo diventata più solida non solo grazie al miglioramento della user experience, ma anche in virtù dell’accostamento alla pianificazione per keyword la definizione del pubblico, determinato in seguito alle ricerche fatte e alle informazioni date o desunte da Google attraverso il login trasversale ai prodotti.

Se Adwords Express è dunque la soluzione pubblicitaria per negozi e pmi, Google Ads ha ulteriormente ottimizzato le sue funzionalità per chi intende raggiungere un pubblico e non solo una ricerca, colmando un gap che nel tempo si era creato con l’offerta dei social media.