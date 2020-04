Il lockdown di tutte le attività considerate non essenziali ha costretto a casa milioni di italiani. Quello che stiamo vivendo è a tutti gli effetti un momento straordinario, di emergenza nazionale, con decine di milioni di persone chiuse in casa per l’epidemia.

Proprio ora, non bisogna dimenticare né sottovalutare l’importanza di vedere legalmente i contenuti, film e serie tv ad esempio, tramite le numerose possibilità offerte dall’industria culturale ed audiovisiva.

L’offerta è immensa e ce n’è per tutti i gusti, gratuita in alcuni casi, in abbonamento o in modalità pay per view o Video On Demand. Si può anche scegliere di acquistare un DVD, Blu-Ray o 4K Ultra HD o scaricare o vedere in streaming il contenuto prescelto da una delle tante piattaforme web legali, noleggiandolo o acquistandolo. Insomma, è una grande occasione per arricchire il nostro personale patrimonio di visione, lettura e ascolto.

27 aprile la Proprietà intellettuale nella didattica a distanza

In occasione dell’edizione 2020 della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale, che sarà ricordata e celebrata il prossimo lunedì 27 aprile con le modalità della didattica a distanza, attraverso filmati, dibattiti, testimonianze e i lavori dei ragazzi, Adiconsum e Agenzia DIRE, con il supporto della FAPAV, promuovono il progetto “Peers2Peers say NO”. Un’iniziativa nazionale per educare i ragazzi alla legalità anche nell’ambito della fruizione di contenuti protetti da copyright e al rifiuto di pirateria e contraffazione.

“E’ di grande importanza in questo momento – ha affermato Carlo De Masi, Presidente Adiconsum – ricordare a tutti e in particolare ai giovanissimi, il valore della legalità e della responsabilità nelle scelte di consumo, perché la nostra società sia pronta a ripartire, appena possibile, in un clima sano e collaborativo di massimo impegno per la ricostruzione”.

“Fin dall’inizio di questa emergenza, conduciamo attività di formazione a distanza e proseguiamo i progetti con le scuole, in collaborazione con molti istituti secondari di primo e secondo grado: sono esperienze molto coinvolgenti, che i ragazzi mostrano di capire nel loro significato”, ha ricordato Marta Nicoletti, vice capo servizio della redazione Scuola della Dire.

“La nostra Federazione è per sua mission impegnata a 360° nella tutela dei contenuti audiovisivi sotto tutti gli aspetti, dalla comunicazione al contrasto dei portali illeciti – ha spiegato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV – film e serie sono il frutto di una realtà produttiva di grande importanza economica e culturale per il nostro Paese: ora più che mai tutti ne apprezzano la qualità e la varietà, che solo in un contesto tutelato possono continuare a crescere, regalando al pubblico emozioni, intrattenimento e momenti di riflessione”.

Tutelare l’offerta legale di contenuti audiovisivi

“Non dobbiamo dimenticare, che questo è anche il momento del senso di responsabilità per tutti, adulti e ragazzi. Un contesto attuale, quello che stiamo vivendo, in cui non è davvero accettabile approfittare dell’offerta illegale, dei siti di streaming pirata o delle IPTV abusive”, si legge nella nota delle tre organizzazioni.

“Oltre al rischio di incorrere in sanzioni e denunce – è spiegato nel documento – quello che deve farci pensare è che l’industria culturale merita il giusto riconoscimento di valore e sostegno. Peraltro, numerosi sono stati gli sforzi messi in campo da tante aziende e operatori del settore per ampliare e arricchire l’offerta e le modalità di fruizione a disposizione dalle famiglie in questo periodo, con offerte dedicate e promozioni vantaggiose rivolte ai consumatori”.

Online sul sito del progetto “Peers2Peers Say NO” (www.ioscelgoautentico.net) è disponibile e scaricabile gratuitamente tutto il materiale educativo: schede tematiche sui tanti aspetti della PI, divertenti cartoons educativi, filmati realizzati dai ragazzi e con i ragazzi. Anche su www.diregiovani.it è attivo lo spazio dedicato al progetto consultabile qui https://www.diregiovani.it/peer-say-no/.