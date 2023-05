In attesa di capire e di toccare con mano, forse ancora tra qualche anno, le potenzialità del metaverso, è la realtà aumentata la prossima killer application?

Provare direttamente sul proprio divano di casa, ma attraverso piattaforme di realtà aumentata installate sul tablet, se i cuscini in vendita sul sito di eCommerce stanno davvero bene. E fare così per disporre i mobili nelle stanze, controllando le misure, senza nemmeno uscire di casa. Oppure, fare una videochiamata indossando un visore 3D.

Sono due esempi di utilizzo concreto e utile della realtà aumentata, che sovrappone elementi digitali al nostro mondo analogico, reale. A differenza del metaverso, con la realtà aumentata non perdiamo la connessione con il mondo fisico.

Così come l’intelligenza artificiale generativa viene, piano piano, implementata su diversi applicativi, da Word fino a Gmail per arrivare alle videocall, così hardware e il software per la realtà aumentata saranno sempre più inclusi in browser, mail, messaggi, ecc…

Apple, nella sua prossima conferenza annuale, potrebbe svelare gli Smart Glasses. Telefonare, scattare foto, registrare video, ricevere e inviare messaggi, giocare online: presto sarà possibile anche indossando occhiali smart?

