ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha pubblicato la tariffa del gas aggiornata a febbraio 2023 e applicata per il calcolo delle bollette delle utenze del mercato tutelato. Dopo un 2022 difficile, con prezzi del gas che sul mercato all’ingrosso hanno toccato cifre record, il 2023 è iniziato con prezzi in discesa.

Per il mese di febbraio, il costo del gas per il regime tutelato è di 66 centesimi per Smc, circa il 15% in meno rispetto a gennaio e il dato più basso dal quarto trimestre del 2021. Il prezzo del gas pagato dagli utenti del mercato tutelato è in linea con il prezzo che si forma sul mercato all’ingrosso (con riferimento all’indice PSV), con un sovrapprezzo che secondo le rilevazioni di SOStariffe.it si aggira attorno al 10%.

Con le offerte del Mercato Libero, invece, è possibile accedere direttamente al prezzo all’ingrosso ed ottenere, quindi, la possibilità di ridurre al minimo possibile il costo della materia prima andando ad alleggerire le bollette. Per quanto riguarda la Tutela, dallo scorso ottobre, ARERA procede con un aggiornamento mensile delle proprie tariffe, in modo da adeguare il costo delle bollette al prezzo corrente del gas.

ARERA ha aggiornato il prezzo del gas sul mercato tutelato

A partire da ottobre 2022, ARERA ha iniziato ad aggiornare con cadenza mensile le tariffe applicate alle utenze del mercato tutelato. In precedenza, l’Autorità provvedeva all’aggiornamento delle tariffe ogni tre mesi, ma i rapidi cambiamenti nel prezzo del gas sul mercato all’ingrosso e il trend di forte crescita che ha caratterizzato il mercato lo scorso anno ha imposto una revisione dei tempi di aggiornamento delle tariffe.

Qualche giorno fa l’Autorità ha comunicato il prezzo del gas che sarà utilizzato per il calcolo delle bollette di febbraio. Il prezzo aggiornato è di 0,66 euro a Smc, in discesa di circa il 15% rispetto al mese precedente. Dopo l’aumento dei prezzi nel mese di dicembre, il rapido calo del PSV, il prezzo all’ingrosso del gas, fa ben sperare per il consolidamento del trend di discesa che si intravvede nei primi mesi del nuovo anno.

In due mesi il prezzo del gas si è praticamente dimezzato: a dicembre si era toccato infatti quota 1,24 euro a Smc, un dato record. Oggi 1 metro cubo standard di gas sul mercato tutelato costa invece 0,66 euro. Questa sostanziosa discesa dei prezzi si tradurrà in bollette più leggere e in meno costi per le famiglie.

Chi vuole ridurre al minimo i costi delle bollette del gas può considerare le offerte attive sul Mercato Libero. Con l’aiuto del comparatore di tariffe di SOStariffe.it si può avere una sintesi delle migliori offerte del periodo. Indicando una stima dei propri consumi annui è possibile accedere ad una simulazione precisa dei costi delle bollette e individuare l’offerta che permette di risparmiare di più.

Le migliori tariffe a marzo 2023

Confrontando il prezzo del gas praticato dall’ARERA con quello praticato dai fornitori del Mercato Libero si nota che ci sono diverse offerte che permettono di avere una fornitura di gas a prezzi inferiori rispetto a quelli del mercato tutelato.

In particolare, a marzo 2023 sono due le offerte del Mercato Libero che massimizzano il risparmio:

la tariffa Pulsee Gas Relax Index di Pulsee che consente l’accesso diretto al prezzo dell’indice PSV con un costo fisso mensile di 12 euro

che consente l’accesso diretto al prezzo dell’indice PSV con un costo fisso mensile di 12 euro la tariffa Gas alla Fonte di Wekiwi che consente l’accesso al prezzo dell’indice PSV incrementato di 0,05 €/Smc con un costo fisso mensile di 5,60 euro

Secondo la simulazione fatta da SOStariffe.it, per una famiglia tipo (consumo annuo di 1.400 Smc per una fornitura attiva a Milano), con le offerte indiciate è possibile ridurre la spesa mensile fino a, rispettivamente 105 euro e 108 euro con un risparmio netto rispetto ai 120 euro mensili da sostenere restando in Tutela.

Nel calcolo della bolletta d’esempio si è tenuto conto sia del costo del gas sia della quota di costi fissi richiesti dal fornitore. Passare al Mercato Libero del gas, dunque, conviene e il risparmio che si può ottenere rispetto ai prezzi praticati dall’ARERA cresce all’aumentare dei propri consumi.