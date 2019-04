“Dobbiamo proteggere questo settore, rafforzare la lotta contro la pirateria e la difesa della proprietà intellettuale, per fare in modo che le nostre imprese non siano facile obiettivo di iniziative predatorie”.

È stato presentato oggi a Roma il primo Rapporto ANICA sull’industria italiana del “Cinema e Audiovisivo: l’impatto per l’occupazione e la crescita in Italia”. Audiovisivo inteso come risorsa per il Paese, risorsa per l’occupazione e la crescita.

Il lavoro, condotto dal Centro Studi di Confindustria, racconta in numeri l’industria dell’audiovisivo nel suo complesso, il valore economico e i posti di lavoro generati direttamente e indirettamente, in numerose filiere connesse, da cui emerge come il cinema, l’audiovisivo, la televisione siano un comparto integrato e una risorsa indispensabile per il Paese.

Alla presentazione è intervenuto tra gli altri il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ci cui pubblichiamo il video integrale dell’intervento.