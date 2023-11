Fra due settimane è in programma un voto chiave in plenaria, l'Unione Europea valuta l'abolizione del geoblocking dei contenuti audiovisivi.

L’intero settore audiovisivo con il fiato sospeso per le sorti del geoblocking di film, contenuti audiovisivi e sportivi. Fra due settimane è in programma un voto chiave in plenaria, che potrebbe aprire la strada alla fine del geoblocking per le emittenti e le piattaforme di streaming nella Ue.

Voto sulla rimozione del geoblocking

La commissione per il mercato interno del Parlamento europeo ha votato il mese scorso per chiedere alla Commissione di rimuovere l’esenzione per i contenuti audiovisivi dal regolamento del blocco che limita ad oggi l’accesso a un sito web in base alla tua posizione fisica. In termini pratici, ciò significherebbe che gli utenti Netflix avrebbero accesso allo stesso catalogo, ovunque si trovino nell’UE. Molto allettante, non è vero?

Le piattaforme in streaming o su satellite come Netflix, Sky e DAZN, ad esempio, se dovesse passare la fine del geoblocking non potranno più limitare le sottoscrizioni di abbonamenti di utenti residenti in altri paesi europei. Un esempio pratico. Se passa la fine del geoblocking, Sky Italia e DAZN Italia sarebbero costrette a rimuovere tutte le limitazioni che oggi impediscono agli italiani (ma anche stranieri) che vivono negli altri paesi europei di sottoscrivere i loro servizi.

Ma questo costringerebbe Sky Italia e DAZN Italia a rinegoziare i diritti che oggi sono limitati al territorio italiano. Ne aveva parlato anche il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti nel suo intervento a ComoLake2023, facendo l’esempio della mancata portabilità degli abbonamenti streaming e satellitari in Europa.

L’allarme della industry

Ma la industry sta ora facendo forti pressioni affinché i membri del Parlamento europeo respingano l’appello, mettendo in guardia sull’impatto dannoso che una simile mossa avrebbe sul suo modello di finanziamento complessivo e sulla sostenibilità del business, nonché sulla diversità culturale. “Sarebbe peggio di una coltellata, potrebbe essere fatale”, ha detto il regista francese Pierre Jolivet in un evento organizzato mercoledì scorso a Bruxelles da organizzazioni industriali e legislatori favorevoli.

“Ci sentiamo un po’ soli di fronte alla demagogia di alcuni dei nostri colleghi europei che considerano sbagliato il geoblocking”, ha detto il deputato conservatore francese Geoffroy Didier, sostenendo che l’abolizione del geoblocking per le opere audiovisive soddisferebbe solo pochi felici, tra cui una limitata bolla di persone che vuole guardare i suoi programmi TV preferiti in patria anche quando si trova all’estero.

La proposta di Karen Melchior (Renew Europe – Danimarca)

L’eurodeputata Karen Melchior (Renew Europe – Danimarca) chiede nuove misure per garantire che le minoranze linguistiche e le comunità transfrontaliere, così come i cittadini che si trasferiscono permanentemente in un altro Stato membro dell’UE, possano ancora accedere a contenuti culturali nella loro lingua madre.

“Il problema è ancora più grave nelle regioni frontaliere e per le minoranze linguistiche in tutta l’Unione europea, ad esempio in Belgio, dove la comunità di lingua tedesca è sempre più tagliata fuori da film e serie in tedesco”, afferma Karen Melchior.

Mentre in passato le persone che vivevano nelle comunità di confine potevano sintonizzare la televisione sul canale del paese vicino, oggi gli europei si trovano ad affrontare “geoblocchi ingiustificati” – restrizioni specifiche per paese che impediscono a molte persone di accedere a determinati contenuti.

Geoblocking su shopping online abolito nel 2018

Nel 2018, il Parlamento europeo ha votato per porre fine ai blocchi geografici nell’UE per le vendite online e porre fine alla discriminazione tra i clienti dell’UE all’interno del mercato comune. La divisione dei mercati per paese e l’aumento dei profitti a scapito dei clienti stranieri sono stati visti come casi di blocco geografico ingiustificato.

Il regolamento si applica a tutti i commercianti, compresi i negozi online, che operano all’interno dell’UE, nonché in Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Tuttavia, non è stato esteso allo streaming di contenuti audiovisivi (film, serie e sport).

Contenuti senza confini in tutta l’UE

Qualche settimana fa i deputati hanno approvato (11 a 10) una relazione che potrebbe estendere la regolamentazione dei blocchi geografici ai servizi audiovisivi.

I deputati hanno respinto in particolare il tentativo della lobby del settore audiovisivo (AV) di far fallire l’approvazione della relazione. Il settore AV vede qualsiasi cambiamento allo status quo come una minaccia al proprio modello di business, definendo il rapporto “non necessario”, secondo l’eurodeputato Melchior.

In reazione all’approvazione del rapporto, la Federazione internazionale delle associazioni dei distributori e degli editori cinematografici (FIAD) “si rammarica profondamente” del voto, prima di aggiungere che i blocchi geografici “fungono da pietra angolare per sostenere e potenziare l’industria cinematografica e audiovisiva europea”.