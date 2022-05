Il giorno 11 maggio ore 15 il direttore di Key4biz, Raffele Barberio, intervista il prof Donato Limone su “Amministrare oggi”, il corso gratuito introduttivo per l’amministrazione degli enti locali anche in considerazione del PNRR.

L’11 maggio alle ore 15 il direttore di Key4biz, Raffele Barberio, intervista il prof Donato Limone, già Professore ordinario di informatica giuridica e direttore della rivista elettronica di diritto economia e management, su “Amministrare oggi”, il corso gratuito introduttivo per l’amministrazione degli enti locali anche in considerazione del PNRR.

Il corso Amministrare Oggi

Il corso ha la finalità di supportare tutti i soggetti interessati (cittadini, giovani, giovani amministratori, decisori pubblici, dipendenti degli enti locali) nel complesso processo di “riorganizzazione” e “transizione al digitale” così come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di amministrazioni pubbliche semplificate, trasparenti, in rete.Il corso ha anche lo scopo di informare/formare correttamente i cittadini su come funziona un’ amministrazione pubblica locale e come esercitare quindi i propri diritti.

Il corso è attivato in un contesto politico ed istituzionale entrato da anni in “crisi profonda”, sotto tutti gli aspetti, e che soprattutto presenta “criticità consolidate” nella incapacità di “governare” ed “amministrare” con un approccio moderno, nel contesto della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale, ponendo concretamente al centro della propria azione il “cittadino”.

Il corso ha la finalità di preparare amministratori pubblici su tematiche “amministrative”; non saranno trattate tematiche c.d. “politiche” di competenza dei partiti e dei movimenti politici.

Il corso viene definito di base in quanto non si intende effettuare una formazione specialistica sulle diverse tematiche. Ha lo scopo di definire tutti gli elementi fondamentali per avere una mappatura logica e conoscitiva del sistema degli enti locali. In questo senso il corso è un corso breve, preliminare a successivi approfondimenti che gli interessati potranno effettuare presso strutture universitarie, centri specialistici di studio e ricerca di settore.

A chi è destinato

Il corso è destinato,in particolare, ai giovani amministratori pubblici e ai giovani che intendono operare in politica nella logica di “servizio” e con una preparazione di base completa ed aggiornata.

Possono partecipare tutti gli amministratori pubblici che da anni sono impegnati in politica e che vogliono sperimentare nuove “vie” e nuovi “modelli” di governo, di gestione, di relazione con i cittadini e le imprese. Il corso è destinato anche ai cittadini vogliono conoscere l’amministrazione pubblica locale.