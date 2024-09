Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024, bando aperto fino al 10 ottobre

Con diverse decine di progetti già inviati e iscritti, provenienti da comuni e amministrazioni di tutta Italia, anche quest’anno il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation di Anci Piemonte e Anci sta riscuotendo un significativo successo per l’opportunità che fornisce di realizzare progetti innovativi, a favore del territorio, sostenuti sia dal contributo economico del montepremi che supera i 50 mila euro in denaro e servizi sia dalla visibilità che la partecipazione alla competizione garantisce.

In questo contesto, per venire incontro alle necessità manifestate da diversi comuni e amministrazioni di avere più tempo per approntare progetti da candidare al Premio in modo maggiormente approfondito e puntuale, l’organizzazione ha deciso di prorogare la data di chiusura del bando di partecipazione al Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation 2024 di Anci Piemonte e Anci alle ore 24 del 10 ottobre.

Originariamente la data di chiusura del bando era fissata al 10 settembre: i 7896 comuni italiani, gli enti pubblici, le amministrazioni, e i soggetti che a norma di regolamento possono candidare un progetto avranno così un mese in più per partecipare all’iniziativa.

Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation, giunge quest’anno all’ottava edizione per il Premio dedicato al territorio piemontese ealla terza edizione per il Premio nazionale. Il Premio 2024, presentato a Roma nella sede di ANCI a metà marzo, è stato ideato da ANCI Piemonte e lanciato per la prima volta nel 2017. È stato poi sviluppato e promosso, negli ultimi quattro anni, grazie all’impegno di ANFoV (l’Associazione nazionale con sede a Torino, che riunisce i soggetti imprenditoriali ed istituzionali le cui peculiarità d’innovazione tecnologica convergono per la diffusione della cultura del rinnovamento), diffondendosi a livello nazionale con la collaborazione di ANCI. Dal 2021 è nata una sezione specifica del Premio, per i 7896 comuni di tutta Italia, facendo dell’iniziativa un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato dalla pubblica amministrazione nelle pratiche di sostegno e diffusione della cultura dell’innovazione. I patrocini istituzionali concessi e confermati anche quest’anno dal Parlamento Europeo, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dal Ministero della Pubblica Amministrazione, dalla Regione Piemonte e da RAI Piemonte, sottolineano il lavoro di diffusione della cultura dell’innovazione a favore dei cittadini svolto fino ad oggi.

Quest’anno l’iniziativa mette in palio premi in denaro e servizi, messi a disposizione dagli sponsor, con un monte premi totale di oltre 50mila euro. Due i premi speciali: uno per la sezione nazionale (Premio Eolo) e uno per la sezione Piemonte (Premio BBBell). Per il Piemonte vi sarà anche il Premio Speciale Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, destinato alle realtà dell’omonima provincia. Inoltre, da quest’anno, è stato istituito un Premio speciale dedicato al tema smart city, realizzato in collaborazione con City Vision , realtà nota a livello nazionale per il sostegno alla diffusone delle best practice in tema d’innovazione nell’amministrazione pubblica.

Per ogni informazione visitare il sito www.anci.piemonte.it/piemonteinnovazione

