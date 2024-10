FER, le proposte ANCI per migliorare il decreto di semplificazione dei regimi amministrativi

Numerose le criticità emerse dall’ultimo confronto tra MASE ed ANCI sul decreto che nasce con l’intento di ridurre la frammentazione normativa esistente in Italia in materia di energia rinnovabile. L’ANCI avverte che il rischio è che questa riforma non risponda completamente alle aspettative del settore, sovrapponendosi o, addirittura, entrando in conflitto con altre normative in corso di approvazione, come quelle sulla valutazione ambientale e l’integrazione edilizia.