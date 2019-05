Poste Italiane prosegue nel percorso tracciato dal piano strategico-industriale ‘Deliver 2022’ confermando gli obiettivi: “Valgono i numeri del piano, l’impegno preso con gli stakeholder a febbraio 2018”, ha detto l’A.d. Matteo Del Fante all’assemblea degli azionisti, che ieri ha approvato il bilancio 2018 e la distribuzione del dividendo. Poste ha chiuso l’anno con un utile netto pari a 1,399 miliardi, 709 milioni in più rispetto al precedente esercizio (+97%), superano gli obiettivi del piano industriale e i ricavi aumentano del 2,2% a 10,864 miliardi. Via libera dei soci anche alla distribuzione del dividendo nei termini proposti dal cda lo scorso marzo: è confermato quindi che, con una cedola pari a 0,441 euro per azione in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, come previsto Poste staccherà un assegno da 168 milioni per l’azionista ministero dell’Economia e della Finanze e da 201 milioni per l’azionista Cdp.

“Ogni milione di euro investito da Poste genera un beneficio pari a 5,9 milioni di euro sul Pil”

Poste ha così presentato agli azionisti “i numeri dell’impatto sul sistema Paese” dell’attività della società, ha detto la presidente di Poste, Maria Bianca Farina, aprendo l’assemblea degli azionisti. “Un effetto moltiplicatore”, ha aggiunto: “ogni milione di euro investito da Poste Italiane genera un beneficio pari a 5,9 milioni di euro sul Pil del Paese”.

L’Ad di Poste Del Fante: “Così stiamo sfidando Amazon”

Invece, l’Ad Matteo Del Fante, rispondendo poi alle domande degli azionisti, ha spiegato gli obiettivi raggiunti e parlato delle sfide, sia quelle nuove sia quelle già lanciate, come ad Amazon sulla consegna dei pacchi. “Confermiamo che entro al fine del 2019 verrà implementato tutto il piano di trasformazione” del modello di consegne di Poste Italiane: ha spiegato l’amministratore delegato, ricordando il “+35% di consegne di pacchi eCommerce nel primo trimestre”. “E’ un mercato che cresce, ma Poste sta crescendo più del mercato”, ha sottolineato.

L’azienda, ha aggiunto Del Fante, ha “interpretato in materia positiva una sfida“, rispondendo ad un azionista sullo sviluppo di Amazon. “Una sfida”, ha detto, “perché Amazon ha una sua rete di consegna nel Paese che continuerà a far crescere indipendentemente dalle scelte nostre e di altri operatori”. Amazon “con il record di consegne di Poste Italiane nel 2018 è diventato il primo cliente”, ha fatto sapere, “ed è per noi un motivo di grande soddisfazione e continua la rivisitazione degli accordi” con il colosso dell’eCommerce.

Allo stesso tempo un altro accordo strategico sta per prendere forma. La joint venture annunciata a inizio maggio con il vettore digitale sennder GmbH (al 75% di Poste, ed al 25 della società berlinese) sarà realizzata “entro il terzo trimestre di quest’anno: approvvigionerà Poste e diventerà responsabile per l’Italia di tutti i clienti di sennder”.

L’ingresso di Poste nel mercato delle polizze Rc auto

Del Fante ha anche annunciato l’ingresso di Poste nel mercato delle polizze Rc auto. “Entro l’anno, al massimo entro l’inizio del prossimo, distribuiremo polizze Rc auto”, ha dichiarato, conversando coi giornalisti al termine dell’assemblea degli azionisti. “Stiamo dialogando con potenziali partner italiani e, ha riferito il manager, abbiamo costituito una società di brokeraggio ed entro la fine di quest’anno, al più tardi all’inizio del prossimo, determineremo quale sarà la strategia definitiva“.

Infine, un cenno anche al recente accordo con Microsoft, annunciato la scorsa settimana: “Ci sta aiutando in diversi ambiti, quello della formazione” e quello per “accelerare il processo di digitalizzazione dell’azienda”.