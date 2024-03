Poste premiata per l’innovazione finanziaria

Poste Italiane ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per l'innovazione e l'eccellenza al Premio AIFIn 2024.

Poste Italiane ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per l’innovazione e l’eccellenza al Premio AIFIn 2024, guadagnando il primo posto come Istituzione Finanziaria più Innovativa dell’Anno nella categoria “Altre Istituzioni Finanziarie”.

La giuria indipendente del Premio AIFIn, composta da autorevoli docenti universitari, ha riconosciuto il valore e l’importanza delle iniziative di Poste Italiane, confermando il suo ruolo di leadership nell’ambito dell’innovazione finanziaria.

Poste Italiane ha conquistato inoltre tre importanti riconoscimenti, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama finanziario italiano.

Ha ottenuto il primo posto con la nuova Intranet NoidiPoste dedicata ai dipendenti e pensionati del Gruppo, dimostrando l’efficacia e l’innovazione di una piattaforma al tempo stesso informativa e funzionale alle esigenze lavorative.

Nella categoria Credito, si è classificata al terzo posto con il “Simulatore Prestito per te”, confermando l’impegno dell’azienda nel fornire soluzioni finanziarie accessibili e trasparenti ai propri clienti. Questo strumento consente di inserire l’importo richiesto e ricevere la massima rata sostenibile.

Infine, nella categoria Wealth e Asset Management, ha ottenuto il terzo posto con il “Buono Soluzione Futuro”, sottolineando l’attenzione di Poste Italiane verso soluzioni di investimento innovative e orientate al futuro, garantendo un supporto al reddito futuro dei sottoscrittori al compimento del 65º anno di età.

Il Premio AIFin “Financial Innovation – Italian Awards”, promosso da AIFIn (Think Tank sull’innovazione finanziaria), celebra le migliori iniziative di innovazione nel settore finanziario in Italia. L’obiettivo del premio è quello di riconoscere e promuovere l’innovazione premiando le aziende che si sono distinte per la loro capacità di sviluppare soluzioni innovative, efficaci e sostenibili.