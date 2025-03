Poste Italiane. Ufficio Polis a Opi (Aq), il Comune set del film “Un mondo a parte” (video)

Con il progetto Polis di Poste Italiane i cittadini possono accedere ai servizi della pubblica amministrazione senza dover uscire dal Comune. TG Poste va nel paese di Opi in Abruzzo, dove Riccardo Milano ha girato il film “Un mondo a parte”.

Le telecamere del TG Poste sono andate a Opi, in provincia dell’Aquila, un paese con 370 abitanti che è stato il set del film di Riccardo Milani “Un mondo a parte”.

Qui l’ufficio postale, che offre i servizi del Progetto Polis, rappresenta un punto di riferimento per abitanti e visitatori.

Ha detto Valentina Ursitti, direttrice dell’Ufficio Postale di Opi (AQ): “L’ufficio postale, seppur aperto a giorni alterni, è fondamentale, secondo me, per il nostro paese. Perché dà un senso di normalità e dà la possibilità alle persone, che siano ragazzi o persone anziane, di potere accedere a dei servizi ai quali non avrebbero accesso”.

Antonio Di Santi, sindaco di Opi (AQ), ha spiegato: “Avere un servizio in più come quello di Poste Italiane è sicuramente un valore aggiunto. Ne siamo felici e ringraziamo Poste affinché riesca a dare efficienza al nostro operato, all’operato dell’amministrazione comunale, ma anche un servizio in più a tutti coloro che vengono a visitarci e che vogliono vivere o tornare a vivere nelle nostre piccole comunità”.

Con il progetto Polis di Poste Italiane, infatti, i cittadini possono accedere ai servizi della pubblica amministrazione senza dover uscire dal Comune.

Anche in Abruzzo gli uffici del progetto Polis valorizzano territori e comunità. Opi sorge al centro di un anfiteatro montuoso costituito dai monti Marsicano, Petroso, Amaro.

Dagli oltre 1000 abitanti di inizio secolo scorso è arrivato a contarne oggi poco più di 300, diventando, suo malgrado, simbolo di spopolamento delle aree interne. Ma in un anno 4 nuove nascite hanno riacceso un faro di speranza.

E fra il rito mensile delle pensioni, i clienti da aiutare e consigliare, i servizi offerti dal progetto Polis, l’ufficio postale ha contribuito non solo a frenare la fuga, ma anche ad accogliere nuove persone.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz