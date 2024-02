Poste Italiane ha iniziato a collocare i nuovi buoni postali per i minorenni. Il prospetto con le diverse tipologie di prodotto.

Scheda nuovi Buoni Fruttiferi Postali

Sono sul mercato i nuovi buoni fruttiferi postali per i risparmi dei minorenni, dedicati a tutti coloro che hanno meno di 17 anni, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane.

Il buono può essere regalato dai famigliari e matura interessi fino al compimento dei 18 anni, dopo di che il prodotto diventa ‘infruttifero’ e in caso non venga rimborsato cade in prescrizione trascorsi dieci anni.

In ogni momento è possibile richiedere il rimborso anticipato, su autorizzazione del Giudice Tutelare, con diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, alla corresponsione degli interessi maturati.

In caso di rimborso anticipato prima del compimento del diciottesimo anno di età, verrà però applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari a 0,50%.

Il rendimento annuo lordo può arrivare fino al 6% in base all’età del minore al momento della sottoscrizione del buono stesso. Anche la durata massima è variabile in funzione dell’età del minore alla data di sottoscrizione.

Il piccolo risparmiatore può scegliere l’importo da sottoscrivere anche in somme esigue, partendo da un minimo di 50 euro. Il possessore del buono postale può contare sulla tassazione agevolata del 12,50% e, inoltre, gli stessi buoni sono esenti da imposta di successione.

L’importo massimo sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari a 1 milione di euro.