Prosegue la corsa del titolo di Poste Italiane

Continua la corsa del titolo di Poste Italiane, che ieri ha chiuso a 14,65 euro (+0,93%), portando la capitalizzazione pari a 19,1 miliardi di euro e fissando un nuovo record storico dall’Ipo del 2015.

Segue il trend positivo del Gruppo che ha gennaio aveva raggiunto prima i 14 euro ad inizio anno e poi a metà mese i 14,20 euro.

Da inizio anno le azioni hanno segnato una crescita del 7,6%, con un rialzo dell’indice FtseMib de 6,56%, si legge sul Sole24Ore.

Una crescita, tra alti e bassi, partita dal 2017, ma che da settembre 2022 ad oggi segna un costante rialzo, netto da un anno a questa parte.

Un anno di solide performance finanziarie di Poste Italiane

Nel 2024, infatti, Poste Italiane ha registrato performance finanziarie solide, evidenziando una crescita significativa in vari settori. Nel primo trimestre, l’utile operativo (EBIT) ha raggiunto €706 milioni, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente, grazie a un modello di business diversificato.

Nei primi nove mesi del 2024, l’utile netto è stato di €1,6 miliardi, con una crescita underlying del 19,5% su base annua. Le attività finanziarie investite dei clienti del Gruppo hanno raggiunto €593 miliardi, con un aumento di €12 miliardi rispetto a dicembre 2023, inclusa una raccolta netta positiva di €3,9 miliardi in prodotti di investimento.

Nel secondo trimestre, i ricavi dei servizi finanziari si sono attestati a €2,7 miliardi, con una crescita underlying del 7% su base annua. I ricavi dei servizi assicurativi sono stati pari a €827 milioni, registrando un incremento del 7,1% rispetto all’anno precedente.

Nel terzo trimestre, l’EBIT adjusted è salito a €789 milioni, superando le previsioni degli analisti. I ricavi sono aumentati del 9,6% a €3,06 miliardi, grazie a solide performance in tutti i segmenti di business. Il CEO Matteo Del Fante ha annunciato un aggiornamento delle previsioni per l’intero anno 2024, con un EBIT adjusted previsto di €2,8 miliardi e un utile netto di €2 miliardi. È stato inoltre comunicato un dividendo interim di 33 centesimi per azione, in pagamento il 20 novembre, con un incremento del 39% rispetto all’anno precedente.

Prospettive di crescita anche per il 2025

Per il 2025, le prospettive rimangono positive. Le previsioni indicano un valore iniziale delle azioni a €14,56 a febbraio, con una tendenza al rialzo nei mesi successivi, raggiungendo €18,05 a settembre e €18,56 a ottobre. Queste stime riflettono una crescita costante, supportata dalle solide performance finanziarie dell’azienda e dalle strategie di espansione nei settori finanziario e assicurativo.

Poste ha dimostrato una solida crescita nel 2024 e si prepara ad affrontare l’anno in corso con prospettive più che favorevoli, sostenute da un piano strategico finalizzato alla crescita e alla creazione di valore, ancorate a pillar solidi: innovazione, digitalizzazione e decarbonizzazione.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz