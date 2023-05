Sono stati tutti confermati nel CdA di Poste italiane i nomi indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 29,26% del capitale del Gruppo e per il tramite di Cassa depositi e prestiti di un ulteriore 35%.

Sono stati tutti confermati nel CdA di Poste italiane i nomi indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, titolare del 29,26% del capitale del Gruppo e per il tramite di Cassa depositi e prestiti di un ulteriore 35%. Oggi, infatti, l’assemblea degli azionisti di Poste italiane ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – il cui mandato scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2025 – che è composto da:

Silvia Maria Rovere, nominata presidente.

Matteo Del Fante (amministratore delegato).

Carlo D’Asaro Biondo.

Valentina Gemignani.

Paolo Marchioni.

Matteo Petrella.

Armando Ponzini.

Vincenza Patrizia Rutigliano.

Vanda Ternau.

D’Asaro Biondo e Rutigliano non figurano nella lista di 6 nomi indicata dal MEF.

L’assemblea dei soci di Poste Italiane ha anche approvato il bilancio 2022 e la proposta del CdA di un dividendo complessivo pari a 0,65 euro per azione, con la distribuzione di 0,44 euro per azione quale saldo del dividendo che verrà messo in pagamento il prossimo 21 giugno 2023.

L’Assemblea ha poi confermato il compenso del Presidente in 60.000 euro lordi annui e quello di ciascuno degli altri consiglieri in 40.000 euro lordi annui.

Infine, i soci del Gruppo, guidato da Matteo Del Fante, hanno autorizzato il CdA all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie per un massimo di 3,5 milioni di azioni della Società, rappresentative dello 0,27% circa del capitale sociale, e un esborso complessivo fino a 52,5 milioni.