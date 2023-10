L’offerta supersmart consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart, scegliendo tra le durate rese disponibili di volta in volta a seconda dell’offerta in corso. Per questo motivo, l’offerta supersmart è assimilabile ad un deposito a tempo non vincolato. Le somme accantonate godono di una remunerazione maggiore rispetto al tasso base del Libretto stesso che viene riconosciuta alla scadenza dell’accantonamento.

Fra le Offerte supersmart tempo per tempo rese disponibili da CDP, si distinguono:

l’Offerta supersmart Premium riservata a coloro che apportano nuova liquidità in Poste Italiane;

L’Offerta supersmart standard disponibile per tutti i titolari di Libretto Smart.

L’Offerta supersmart Rinnova, attivabile esclusivamente sui Libretti Smart con accantonamenti scaduti relativi ad Offerte Supersmart indicate nel Foglio Informativo, disponibile in determinati periodi di tempo.

Le caratteristiche dell’Offerta in corso

Dal 19 settembre sono disponibili le seguenti Offerte:

L’Offerta supersmart Premium 366 giorni dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart che apportano Nuova liquidità in Poste Italiane. L’offerta ha una durata di 366 giorni e consente di ottenere un tasso del 3,50% annuo lordo sulle somme accantonate, portate a scadenza e versate esclusivamente attraverso Bonifico bancario direttamente sul libretto Smart o sul conto corrente postale e successivamente sul libretto Smart esclusivamente tramite girofondo; Versamento di assegni bancari e circolari e Accredito di stipendi e pensioni. Al fine di ottenere il maggior rendimento è necessario portare l’importo accantonato a scadenza.

L’Offerta Supermart 360 giorni è dedicata a tutti i titolari del Libretto Smart. Il tasso d’interesse annuo lordo dell’offerta della durata di 360 giorni è pari allo 2,50%, se portata a scadenza.

Per entrambe le Offerte l’importo minimo di ciascun accantonamento è pari a 1.000 euro, incrementabile per multipli di 50 euro. È possibile attivare, consultare e disattivare anticipatamente tutti o solo alcuni degli accantonamenti in essere presso tutti gli uffici postali oppure online, tramite il sito poste.it o in App Bancoposta, per coloro che hanno abilitato le funzionalità dispositive.

Il Libretto Smart

Le principali caratteristiche

Il Libretto Smart permette di gestire in maniera dinamica i propri risparmi, tramite il sito poste.it e l’app BancoPosta.

Il Libretto Smart è rivolto alle persone fisiche maggiori d’età che desiderino usufruire di un moderno strumento di deposito che consente di gestire in modo dinamico i propri risparmi.

Tutte le somme versate sul Libretto Smart saranno remunerate al tasso annuo lordo dello 0,001%.

Ai titolari del Libretto Smart è consentito trasferire somme dal proprio Libretto Smart ad un conto corrente BancoPosta o ad un altro Libretto Smart o Ordinario di cui si è intestatari e viceversa attraverso il cosiddetto “girofondo”.

Inoltre, il titolare del Libretto Smart può: ricaricare la Carta Postepay a lui intestata tramite il Libretto stesso e associare l’IBAN di un conto corrente bancario a lui intestato per ricevere bonifici anche istantanei sul Libretto stesso.