Sergio Mattarella: 'Poste italiane ha contribuito a connettere il Paese. Questo hub è un passaggio indispensabile per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini, ma non deve cambiare la missione'. Matteo Del Fante, l'AD di Poste italiane: 'Puntiamo a diventare leader della consegna dei pacchi a domicilio, anche grazie a questo hub'.

(DAL NOSTRO INVIATO). Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, Poste Italiane ha inaugurato all’interporto di Bentivoglio, in provincia di Bologna, il più grande Hub eCommerce e Corriere Espresso del Paese con un sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento capace di lavorare ogni giorno 250mila pacchi, anche di dimensioni extra-large. Un centro logistico realizzato con tecnologie all’avanguardia e ispirato ai principi di sostenibilità ambientale che assicura massima velocità di smistamento e, quindi, consegne rapide dei pacchi in tutta Italia.

Sergio Mattarella: ‘L’Innovazione non è nemica dell’occupazione’

Sergio Mattarella, durante l’intervento, ha detto che “Poste italiane, nei suoi 160 anni di storia, ha contribuito a connettere il Paese. Questo hub è un passaggio indispensabile per rispondere alle nuove esigenze dei cittadini, ma non deve cambiare la missione”.”

“L’Innovazione”, ha aggiunto il presidente della Repubblica, “non è nemica dell’occupazione, che va preservata per il futuro”, ha concluso Mattarella esprimendo un grande apprezzamento per Poste italiane per la capillarità del servizio universale. Matte

Matteo Del Fante (Ad Poste italiane): ‘Puntiamo a diventare leader della consegna dei pacchi a domicilio’

Nell’inaugurare l’hub, l’ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, ha lanciato apertamente la sfida ad Amazon sulla consegna dei pacchi online: “Anche attraverso questo hub puntiamo a diventare leader in Italia per la consegna dei pacchi a domicilio”.

Di Maio: “Poste italiane realizza servizi innovativi per l’Italia”

“Ringrazio Poste italiane per aver accettato, insieme al ministero dello Sviluppo economico, la sfida del digitale per offrire al Paese servizi innovativi”, ha detto Luigi Di Maio, che ha annunciato la pubblicazione ad ottobre della strategia nazionale sull’intelligenza artificiale.

L’inaugurazione nel video del Quirinale, con l’intervento di Mattarella

Il video di presentazione dell’hub

Con l’Hub di Bologna Poste Italiane può rispondere sempre meglio all’impetuosa crescita per valore e volumi del commercio online in Italia. Secondo i dati contenuti nell’ultima Relazione annuale dell’AgCom, nel periodo tra il 2013 e il 2018 il volume dei pacchi e-Commerce è aumentato in Italia del 56%, a fronte di un inarrestabile calo della corrispondenza (- 29%). Il Centro logistico rappresenta dunque per Poste Italiane una infrastruttura strategica per ribadire la propria leadership nel settore corriere espresso pacchi. Nel 2018 l’azienda ha consegnato a domicilio 127 milioni di pacchi (+12,4% sul 2017), con una media di 500 mila consegne giornaliere e una quota di mercato del 33%: un pacco su tre in Italia è consegnato da Poste.

La struttura è stata costruita all’Interporto di Bologna su una superficie totale di 75 mila metri quadrati (di cui 23.600 mila al coperto) con un investimento complessivo di 50 milioni di euro tra costi di fabbricato e dotazioni tecnologiche. Nell’impianto lavorano ogni giorno complessivamente 600 persone; sono presenti 182 posizioni di carico con attracco diretto sui mezzi per permettere di caricare immediatamente i pacchi sull’automezzo a monte e a valle del processo di smistamento. Il sistema di sorting è costituito da 3 impianti che suddividono automaticamente i pacchi per destinazione e peso/volume su 544 uscite, consentendo la gestione sia di buste e piccoli pacchi, sia dei colli extra-large, per una capacità complessiva di 34.000 pezzi all’ora.

Per la costruzione dell’Hub sono stati necessari circa 17 mesi, con l’impiego di 340 persone per oltre 140.000 ore di lavoro, stesi 63 km di cavi, 35.000 metri quadrati di pavimentazione in asfalto e utilizzate 295 tonnellate di acciaio.

Il nuovo impianto si pone anche come esempio del rispetto dei principi di sostenibilità promossi da Poste Italiane. Sulla copertura dell’impianto sono stati installati pannelli fotovoltaici che coprono una superficie di 5.500 metri quadrati e generano una quantità di elettricità superiore al fabbisogno energetico diurno, riducendo di 225 tonnellate le emissioni annue di CO2. La struttura ha ottenuto il livello “Gold” per la certificazione LEED, la certificazione energetica e di sostenibilità più diffusa al mondo.

In totale, l’impianto gestisce 250.000 colli al giorno, di cui 160.000 di piccole dimensioni e 90.000 di medie e grandi dimensioni; numeri che lo rendono parte fondamentale della dorsale di smistamento di Poste Italiane, insieme ai centri di Piacenza, Roma e Milano.

I quattro Hub sono collegati alle filiali e ai centri di recapito distribuiti sul territorio italiano, per la gestione operativa dei pacchi che verranno poi consegnati dalla rete dei portalettere e dei corrieri.

Il valore dell’e-commerce nel mondo è di oltre 2.500 miliardi di euro. Il primo mercato per valore e volumi è quello cinese, con un giro d’affari di mille miliardi di euro (+19% sul 2017), segue quello statunitense con 620 miliardi di euro (+12% sul 2017). Anche in Italia la crescita è diventata esponenziale. Nel 2018 ha fatto segnare un volume d’affari pari a 27,5 miliardi di euro e un incremento del 16% sull’anno precedente.