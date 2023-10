Poste Italiane, il libretto di risparmio postale

Il Libretto di Risparmio Postale è uno strumento di risparmio semplice e sicuro per gestire i propri risparmi. Sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato italiano e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Libretto non prevede spese di apertura, gestione e chiusura.

Il Libretto di Risparmio Postale può essere aperto in qualsiasi Ufficio Postale sia in forma cartacea che dematerializzata.

Il Libretto Smart può essere aperto anche online, tramite il sito poste.it o l’app BancoPosta, esclusivamente monointestato in forma dematerializzata.

Sul Libretto è possibile versare anche piccoli importi e le somme depositate sono sempre disponibili. In particolare, è possibile versare in contanti o tramite assegni (bancari, bancari circolari, postali, vaglia ordinario e circolare e postali vidimati).

I Libretti Nominativi Ordinari e Smart riconoscono un tasso di rendimento dello 0,001% annuo lordo, mentre il Libretto nominativo speciale dedicato ai minori di età riconosce un tasso annuo lordo dello 0,01%.

Agli interessi si applica la ritenuta fiscale del 26%, mentre con una Giacenza Media Annua non superiore a 5.000 euro i Libretti sono esenti dall’imposta di bollo di 34,20 euro.

I Libretti di Risparmio Nominativi Ordinari e Smart possono essere intestati ad uno o più soggetti fino a un massimo di quattro.

È possibile effettuare operazioni sul libretto cartaceo presentando il titolo o la Carta Libretto Postale. È consentito operare sul Libretto emesso in forma dematerializzata esclusivamente tramite la Carta Libretto.

Sul libretto è anche possibile accreditare le pensioni Inps e Inpdap.

Il titolare di Libretto di Risparmio Postale può associare l’IBAN di un conto corrente bancario a lui intestato per ricevere bonifici sul Libretto stesso. Anche il genitore/tutore di un minore intestatario di un Libretto nominativo speciale dedicato ai minori di età può associare l’IBAN del proprio conto corrente bancario per versare sul Libretto stesso.

La Carta Libretto Postale rende più semplici e veloci

le operazioni di versamento e prelievo

è gratuita, non prevede alcun costo di emissione e di gestione

Al Libretto di Risparmio Postale può essere associata una carta che semplifica e rende più veloci le operazioni di versamento e prelievo di denaro.

La carta può essere richiesta gratuitamente da tutti i titolari di Libretto nominativo Ordinario e Smart con facoltà di firma disgiunta. Anche il genitore o tutore del minore titolare di un Libretto nominativo speciale dedicato ai minori di età può richiedere la Carta Libretto Postale per operare sul Libretto. La Carta permette di effettuare operazioni di prelievo e versamento in tutti gli uffici postali e prelievi presso i circa 7.000 ATM Postamat.

È possibile operare negli ATM Postamat dalle 00:00 alle 24:00 tutti i giorni, festivi inclusi.

La Carta Libretto è indispensabile per poter operare sul Libretto emesso in forma dematerializzata mentre è facoltativa per i titolari di Libretto emesso in forma cartacea.

La carta deve essere richiesta presso l’ufficio postale in cui è stato aperto il Libretto e può essere attivata anche presso tutti gli ATM Postamat.

A ogni Libretto nominativo Ordinario e Smart possono essere associati fino a un massimo di quattro carte, una per ogni intestatario.

Ogni titolare della Carta può prelevare fino a 600 euro al giorno per un massimo di 2.500 euro mensili dagli sportelli ATM Postamat; mentre per i prelievi dall’ufficio postale non esistono limiti se non quelli della disponibilità sul Libretto.

Tutte le operazioni di prelievo e di versamento presso gli uffici postali sono gratuite così come i prelievi presso tutti gli sportelli automatici ATM Postamat.

Condizioni economiche della Carta Libretto Postale

Quota annuale Non prevista Versamento e prelievo presso uffici postali gratuito Prelievo da sportelli automatici Postamat gratuito Blocco carta gratuito Limite di prelievo giornaliero da Postamat 600 euro Limite di prelievo mensile da Postamat 2.500 euro

In caso di Libretto emesso in forma cartacea, ogni titolare può effettuare fino a un massimo di 80 operazioni consecutive con la Carta Libretto Postale senza annotazioni sul Libretto. Raggiunto questo limite l’operatività della carta viene sospesa e l’intestatario deve recarsi presso qualsiasi ufficio postale per l’annotazione delle operazioni sul Libretto.

I pensionati con accredito della pensione sul Libretto nominativo Ordinario e Smart titolari di carta usufruiscono di un plafond assicurativo di 700 euro a copertura dei rischi per eventuale furto, rapina o scippo dopo aver ritirato denaro negli uffici postali o dallo sportello Postamat.

Inoltre, ai titolari di Libretto Smart abilitati all’operatività in App BancoPosta è consentito prelevare presso gli ATM abilitati senza Carta Libretto, utilizzando la funzionalità presente nella medesima App.

Libretti di Risparmio Postale nominativo speciale dedicati ai minori di età

La soluzione dedicata ai più piccoli per educarli a gestire i propri risparmi

I piccoli risparmiatori hanno a disposizione il Libretto di Risparmio Postale a loro dedicato distinto per tre fasce di età con diversi livelli di autonomia, “Io cresco” (da zero a 12 anni compiuti), “Io conosco” (da 12 a 14 anni compiuti) e “Io capisco” (dai 14 ai 18 anni compiuti). Il passaggio tra le diverse fasce è automatico.

Il Libretto Minori aiuta il genitore ad accompagnare i giovani nel mondo del risparmio e a farli crescere prendendo confidenza con un aspetto significativo della vita quotidiana.

Il Libretto di Risparmio Postale dedicato ai minori offre un rendimento dello 0,01% annuo lordo.

Può essere intestato ad un solo minore e può essere aperto anche da un solo genitore o dal tutore.

II Libretto di Risparmio Postale dedicato ai minori è disponibile sia in forma cartacea che dematerializzata.

La Carta Libretto rilasciata al genitore/tutore è indispensabile per operare, in Ufficio Postale e presso gli ATM Postamat, sul Libretto emesso in forma dematerializzata mentre è facoltativa per i titolari di Libretto emesso in forma cartacea.

Il Libretto Minori può essere aperto in qualsiasi Ufficio Postale oppure anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, tramite il sito di Poste Italiane www.poste.it e l’App BancoPosta, con il documento di identità e il codice fiscale del genitore/tutore e del minore.

Il limite massimo di deposito è di 15.000,00 euro. Come i tradizionali Libretti di Risparmio, i Libretti Minori non presentano spese di apertura, gestione e di estinzione.

I Libretti con una Giacenza Media Annua non superiore a 5.000 euro sono esenti dall’imposta di bollo di 34,20 euro.

Per il solo Libretto Minori emesso in forma cartacea, presentando il libretto, i terzi, purché maggiorenni, possono effettuare dei versamenti.

I versamenti e prelievi da parte del genitore o del tutore sono consentiti presso tutti gli uffici postali entro il limite di deposito dei 15.000,00 euro.

Il genitore o il tutore può consultare e gestire il Libretto Minori anche online, sul sito poste.it o tramite App BancoPosta. In particolare, il genitore o il tutore può:

Se il Libretto è abilitato alle funzionalità informative online, visualizzare il saldo e i movimenti del Libretto Minori e consultare i Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori di età emessi in forma dematerializzata ad esso collegati;

Se il Libretto è abilitato alle funzionalità dispositive online, associare l’IBAN del proprio conto corrente bancario al Libretto Minori per versare somme sul Libretto tramite bonifico. Inoltre, può sottoscrivere Buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di età dematerializzati, utilizzando il saldo disponibile sul Libretto Minori.

Inoltre, il genitore può utilizzare il proprio Libretto Smart o conto corrente BancoPosta, abilitato alle funzionalità dispositive online, per trasferire somme sul Libretto Minori e sottoscrivere Buoni Minori dematerializzati collegati al Libretto Minori.

Le caratteristiche del Libretto distinte per fasce di età del minore sono le seguenti:

“Io cresco”, destinato ai più piccoli fino a 12 anni: i versamenti e i prelievi possono essere effettuati dal genitore o dal tutore, presso qualsiasi Ufficio Postale I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo

“Io conosco”, destinato ai giovani dai12 ai14 anni compiuti: i versamenti e i prelievi sono consentiti anche al minore, nel rispetto dei limiti a loro dedicati di 30,00 euro al giorno e 250,00 euro al mese; I minori possono essere titolari della Carta IO, per iniziare a versare e prelevare piccole somme.

“Io capisco”, destinato ai giovani dai14 ai18 anni compiuti: I versamenti e i prelievi sono consentiti anche al minore, nel rispetto dei limiti a loro dedicati di 50,00 euro al giorno e 500,00 euro al mese; I minori possono essere titolari della Carta IO, per versare e prelevare somme adeguate alla loro età.



Limiti massimi di versamento e prelievo da parte dei minori1

Limiti massimi IO Cresco IO Conosco Io Capisco Versamento giornaliero non è consentito 30,00 euro 50,00 euro Versamento mensile non è consentito 250,00 euro 500,00 euro Prelievo giornaliero non è consentito 30,00 euro 50,00 euro Prelievo mensile non è consentito 250,00 euro 500,00 euro



1Versamenti e prelievi sono consentiti anche con Carta IO per i titolari di Libretto Io Conosco e IO Capisco.



Limiti massimi di versamento e prelievo da parte del genitore o del tutore e terzi maggiorenni

Limiti massimi IO Cresco IO Conosco Io Capisco Versamento e prelievo da parte del genitore o del tutore presso tutti gli uffici postali Entro il limite di deposito Entro il limite di deposito Entro il limite di deposito Versamento giornaliero di terzi maggiorenni è consentito in tutti gli uffici postali previa presentazione del Libretto Minori cartaceo 2.500,00 euro 2.500,00 euro 2.500,00 euro

Al raggiungimento della maggiore età, l’intestatario dovrà recarsi in Ufficio Postale per richiedere l’estinzione del proprio Libretto e potrà decidere come disporre dei propri risparmi.

La “Carta IO”

Con la Carta IO, i minori titolari del Libretto delle fasce “Io conosco” e “Io capisco” possono effettuare versamenti e prelievi, nei limiti sopra indicati. I prelievi possono essere effettuati anche presso gli ATM Postamat.

La “Carta IO” intestata al minore può essere richiesta dal genitore o dal tutore presso l’ufficio postale di apertura del Libretto al momento dell’apertura o successivamente.

In caso di Libretto Minori cartaceo, è possibile effettuare un numero massimo di 80 operazioni tramite la Carta IO senza che le stesse vengano annotate sul libretto. Raggiunto tale limite, la Carta IO non è più operativa ed è necessario recarsi presso un ufficio postale con il libretto per consentirne l’aggiornamento.

Al compimento del 18° anno d’età dell’intestatario la Carta sarà bloccata.

Il Libretto Smart

Le principali caratteristiche

Il “Libretto Smart” è la combinazione di tre elementi necessari:

1. un libretto nominativo ordinario Smart;

2. una Carta Libretto Postale;

3. il servizio Risparmio Postale online.

Il Libretto Smart permette di gestire in maniera dinamica i propri risparmi, anche attraverso i servizi online (tramite il sito poste.it e l’app BancoPosta).

Il Libretto Smart è rivolto alle persone fisiche maggiori d’età che desiderino usufruire di un moderno strumento di deposito che consente di gestire in modo dinamico i propri risparmi.

Tutte le somme versate sul Libretto Smart saranno remunerate al tasso annuo lordo dello 0,001%.

Ai titolari del Libretto Smart è consentito trasferire somme dal proprio Libretto Smart ad un conto corrente BancoPosta o ad un altro Libretto Smart o Ordinario di cui si è intestatari e viceversa (cosiddetto “girofondo”).

Inoltre, il titolare del Libretto Smart può: ricaricare la Carta Postepay a lui intestata tramite il Libretto stesso e associare l’IBAN di un conto corrente bancario a lui intestato per ricevere bonifici anche istantanei sul Libretto stesso.

Il servizio Risparmio Postale Online per i Libretti Smart

Operatività su poste.it e l’app Bancoposta

Tutti coloro che aderiranno al Libretto Smart potranno utilizzare una serie di servizi per la consultazione il proprio Libretto, i Buoni e le Offerte Supersmart a esso collegati e gestirlo online.

In merito alla gestione online del Libretto, è possibile: sottoscrivere/rimborsare BFP dematerializzati a esso collegati, attivare e disattivare accantonamenti dell’offerta supersmart, ricaricare la propria carta postepay, effettuare girofondi verso i propri conti correnti postali BancoPosta e verso i propri Libretti Ordinari e Smart e associare l’IBAN di un proprio conto corrente bancario per ricevere bonifici sul Libretto stesso.

Il cliente per usufruire dei servizi online dovrà registrarsi al sito internet di Poste Italiane poste.it e rilasciare il proprio numero di cellulare per consultare il Libretto.

L’ “Offerta supersmart”

L’offerta supersmart consente di accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart, scegliendo tra le durate rese disponibili di volta in volta a seconda dell’offerta in corso. Per questo motivo, l’offerta supersmart è assimilabile ad un deposito a tempo non vincolato. Le somme accantonate godono di una remunerazione maggiore rispetto al tasso base del Libretto stesso che viene riconosciuta alla scadenza dell’accontanamento.

Fra le Offerte supersmart tempo per tempo rese disponibili da CDP, si distinguono:

l’Offerta supersmart Premium riservata a coloro che apportano nuova liquidità in Poste Italiane;

L’Offerta supersmart standard disponibile per tutti i titolari di Libretto Smart.

L’Offerta supersmart Rinnova, attivabile esclusivamente sui Libretti Smart con accantonamenti scaduti relativi ad Offerte Supersmart indicate nel Foglio Informativo, disponibile in determinati periodi di tempo.

Le caratteristiche dell’Offerta in corso

Dal 19 settembre è disponibile l’Offerta supersmart Premium 366 giorni.

L’Offerta è dedicata a tutti i titolari di Libretto Smart che apportano Nuova liquidità in Poste Italiane, ha una durata di 366 giorni che consente di ottenere un tasso del 3,50% annuo lordo sulle somme accantonate, portate a scadenza e versate secondo le modalità sottoindicate. Al fine di ottenere il maggior rendimento è necessario portare l’importo accantonato a scadenza.

È disponibile anche l’Offerta Supermart 360 giorni.

L’offerta è dedicata a tutti i titolari del Libretto Smart. È possibile accantonare, in tutto o in parte, le somme depositate sul proprio Libretto Smart. L’importo minimo di ciascun accantonamento è pari a 1.000 euro, incrementabile per multipli di 50 euro.

Il tasso d’interesse annuo lordo dell’offerta della durata di 360 giorni è pari allo 2,50%, se portata a scadenza.

Le somme libere sul Libretto Smart sono remunerate al “tasso base”, pari allo 0,001% annuo lordo. È possibile attivare, consultare e disattivare anticipatamente tutti o solo alcuni degli accantonamenti in essere presso tutti gli uffici postali oppure online, tramite il sito poste.it o in App Bancoposta, per coloro che hanno abilitato le funzionalità dispositive.