Anche in Lombardia accelera il servizio di rilascio e rinnovo del passaporto offerto da Poste Italiane.

Nella provincia di Monza e Brianza i 43 uffici postali registrano un vero e proprio boom di prenotazioni, offrendo ai cittadini la possibilità di richiedere in pochi e semplici passi il nuovo documento.

Come spiegato da Poste Italiane, per effettuare la richiesta bisogna essere residente/domiciliato presso uno dei Comuni abilitati.

Per questo è fondamentale verificare se il proprio Comune è abilitato e in quali Uffici Postali è attivo il servizio. Per alcuni uffici è obbligatoria la prenotazione (per ogni singola prenotazione potrà essere effettuate una sola richiesta).

Alla fine dell’operazione sarà rilasciata una ricevuta in cui saranno indicati l’Ufficio di Polizia che gestirà la richiesta e il codice di protocollo di riferimento.

È possibile ritirare il Passaporto Elettronico presso l’Ufficio di Polizia che sarà indicato o, in alternativa, richiedere direttamente all’operatore dell’Ufficio Postale la consegna a domicilio, che avverrà attraverso il servizio di Passaporto a domicilio.

Per presentare la richiesta di rilascio del passaporto sarà necessario prenotare l’accesso al servizio nella sezione specifica del sito di Poste Italiane all’indirizzo https://www.poste.it/prodotti/passaporto-elettronico.html.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz