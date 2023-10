Poste Italiane, ecco i nuovi buoni fruttiferi postali

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e collocati in esclusiva da Poste Italiane S.p.A. semplici e pensati per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Le tipologie di Buoni Fruttiferi Postali disponibili.

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati.

Con i Buoni Fruttiferi Postali è possibile investire anche piccole somme e non ci sono costi di emissione, gestione e rimborso, salvo oneri di natura fiscale. La ritenuta fiscale è del 12,50%. I Buoni sono esenti da imposta di successione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo.

Sono comunque esenti i Buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. I buoni possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche.

I buoni sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L’importo massimo dei buoni sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (buoni dematerializzati); per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.

I buoni cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. e l’App BancoPosta.

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al Foglio informativo sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l’invio di un messaggio di notifica nell’area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

Al sottoscrittore, quindi, vengono consegnati/ resi disponibili in formato elettronico, obbligatoriamente i seguenti materiali contrattuali:

Scheda di Sintesi;

Condizioni Generali di Contratto inclusive del Regolamento del Prestito;

Modulo di richiesta di emissione.

Il Foglio Informativo diventa un documento facoltativo e viene consegnato al cliente che ne faccia richiesta ed è disponibile sul sito www.poste.it

I BFP in forma dematerializzata possono essere sottoscritti anche online tramite i canali web e App BancoPosta per i clienti già abilitati alle operatività online (BPOL/RPOL)

Dal 19 novembre 2018 per i nuovi clienti è possibile sottoscrivere i BFP dematerializzati, contestualmente all’apertura del libretto Smart monointestato, sul sito poste.it tramite un bonifico bancario.

Le tipologie disponibili:

Buono Soluzione Eredità: sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche che risultino beneficiarie di un procedimento successorio e concluso che abbia anche ad oggetto rapporti finanziari presso Poste Italiane. Hanno una durata di 4 anni e riconosce interessi solo a scadenza.

Buono Risparmio Sostenibile: intestabile esclusivamente a favore di persone fisiche, in numero non superiore a quattro, compresi i minori di età (questi ultimi esclusivamente come unici intestatari). Il buono fruttifero postale ha una durata di 7 anni e riconosce un rendimento fisso, corrisposto al momento del rimborso, più un eventuale Premio, solo a scadenza dei 7 anni, legato all’andamento, se positivo, dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono. Non è riconosciuto alcun rendimento sui Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. In caso di rimborso prima della scadenza dei 7 anni, il sottoscrittore non percepirà alcun Premio. Il buono è sottoscrivibile solo in forma dematerializzata con tagli predeterminati (50€ e multipli).

Buono Ordinario: ha durata massima di venti anni e riconosce un rendimento fisso e crescente nel tempo, corrisposto al momento del rimborso. Disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata.

Buono dedicati ai minori di età: ha una durata massima variabile in funzione dell’età dell’intestatario alla data di sottoscrizione, determinata dall’intervallo di tempo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno del minore. I buoni dedicati ai minori cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni dedicati ai minori in forma dematerializzata possono essere sottoscritti, secondo le modalità indicate nella Scheda di Sintesi dei buoni dedicati ai minori tempo per tempo vigente:

nell'ambito del Piano di Risparmio Piccoli e Buoni;

in ufficio postale, esclusivamente dai genitori, anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale/tutore legittimati ad operare sul Libretto dedicato ai minori di età del proprio figlio/tutelato regolando l'operazione sul Libretto Smart, sul Libretto Ordinario o sul c/c BancoPosta ad essi intestato, nonché sul Libretto Minori del minore intestatario del BFP Minori;

online, tramite web e app, esclusivamente dai genitori, anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale, titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzionalità dispositive online e legittimati ad operare sul Libretto dedicato ai minori di età del proprio figlio.

in ufficio postale, esclusivamente dai genitori, anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale/tutore legittimati ad operare sul Libretto dedicato ai minori di età del proprio figlio/tutelato regolando l’operazione sul Libretto Smart, sul Libretto Ordinario o sul c/c BancoPosta ad essi intestato, nonché sul Libretto Minori del minore intestatario del BFP Minori;

online, tramite web e app, esclusivamente dai genitori, anche disgiuntamente, esercenti la responsabilità genitoriale, titolari di un Libretto Smart abilitato alle funzionalità dispositive online e legittimati ad operare sul Libretto dedicato ai minori di età del proprio figlio.

Buono 3×4: prevede un rendimento fisso crescente nel tempo con interessi maturati nel corso di ciascun triennio riconosciuti al compimento del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio. Hanno una durata massima di dodici anni e sono disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata.

Buono 3×2: prevede un rendimento fisso crescente nel tempo con interessi maturati nel corso di ciascun triennio riconosciuti al compimento del terzo e sesto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio. Hanno una durata massima di sei anni e sono disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata.

Buono a 4 anni Plus: prevede un rendimento fisso predeterminato, hanno una durata di 4 anni e riconoscono solo a scadenza; disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata.

Buono 4 anni risparmiosemplice: sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche maggiori di età nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice. I BFP 4 anni risparmiosemplice hanno una durata di quattro anni, prevedono un rendimento standard a scadenza sui buoni scaduti prima del raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice, è inoltre, previsto un rendimento premiale corrisposto solo a scadenza su tutti buoni a partire dal giorno successivo al raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nell’ambito del Piano di Risparmio. Sono disponibili nella sola versione dematerializzata.

Buono Rinnova: La sottoscrizione del Buono Rinnova è consentita a chi, nella qualità di intestatario o cointestatario, abbia rimborsato a partire dal 1° agosto 2023 uno o più Buoni Fruttiferi Postali, cartacei e/o dematerializzati, scaduti (eccetto Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice). Prevede un rendimento fisso crescente nel tempo con interessi maturati nel corso di ciascun triennio riconosciuti al compimento del terzo e sesto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio. Hanno una durata massima di sei anni e sono disponibili sia nella versione cartacea che dematerializzata.

I vantaggi dei Buoni Fruttiferi Postali “dematerializzati”

Sottoscrivendo un Buono “dematerializzato” si evita il rischio della prescrizione si può chiedere il rimborso anticipato anche per una parte dell’importo (minimo 50 euro e multipli) perché alla scadenza del titolo l’importo viene automaticamente versato sul conto corrente postale o sul libretto postale del cliente.

I titolari di Buoni Fruttiferi Postali emessi in versione cartacea possono rivolgersi agli uffici postali per convertirli in Buoni “dematerializzati” ad eccezione del BFP Minori.

I titolari di conto BancoPosta online e di Libretto Smart, che abbiano attivato le funzioni dispositive del servizio RPOL, possono chiedere l’emissione (ad eccezione del BFP Minori) ed il rimborso di Buoni Fruttiferi Postali “dematerializzati”, oltre che presso gli uffici postali, anche attraverso il sito internet www.poste.it.

Buono Soluzione Eredità

Un investimento a medio termine garantito e interessante

La sottoscrizione dei Buoni Soluzione Eredità è consentita a chi risulti beneficiario di un procedimento successorio presso Poste Italiane S.p.A.). I Buoni Soluzione Eredità possono essere sottoscritti dal giorno lavorativo successivo alla data di conclusione dell’iter successorio in Poste Italiane e fino al 90° giorno (incluso) decorrente dalla data in cui vengono liquidate da Poste Italiane in favore dei beneficiari del procedimento successorio le somme relative a tutti i prodotti oggetto di successione.

Il Buono Soluzione Eredità è un investimento di medio periodo a tasso fisso, con una durata di quattro anni.

Come tutti gli altri Buoni, è privo di costi e spese, eccetto quelle di natura fiscale. Gli interessi sono corrisposti solo alla scadenza del Buono. In caso di rimborso anticipato si ha diritto alla restituzione del capitale investito. Trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione il Buono diventa infruttifero.

I Buoni Soluzione Eredità sono esclusivamente in forma dematerializzata.

Sono sottoscrivibili solo in ufficio postale e rimborsabili in ufficio postale e tramite web su poste.it e App BP.

Buoni Fruttiferi Postali Risparmio Sostenibile

Un investimento a medio termine, con rendimenti certi

Il buono fruttifero postale Riparmio Sostenibile ha una durata di 7 anni e riconosce un rendimento fisso, corrisposto al momento del rimborso, più un eventuale Premio, solo a scadenza dei 7 anni, legato all’andamento, se positivo, dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso del Buono. Non è riconosciuto alcun rendimento sui Buoni Risparmio Sostenibile rimborsati prima che sia trascorso un anno dalla sottoscrizione. In caso di rimborso prima della scadenza dei 7 anni, il sottoscrittore non percepirà alcun Premio. Il buono è sottoscrivibile solo in forma dematerializzata con tagli predeterminati (50€ e multipli). Il Buono Risparmio Sostenibile è intestabile esclusivamente a favore di persone fisiche, in numero non superiore a quattro, compresi i minori di età (questi ultimi esclusivamente come unici intestatari). Il Buono è dedicato ad una clientela sensibile alle tematiche ESG, con una bassa propensione al rischio, che desideri impiegare a medio-lungo termine le proprie disponibilità mediante uno strumento il cui rendimento fisso e certo può essere aumentato, solo alla scadenza, di un eventuale Premio calcolato in base ad una percentuale dell’incremento dell’indice azionario STOXX Europe 600 ESG-X nel periodo di possesso. Come tutti gli altri Buoni è privo di costi e commissioni, eccetto quelle di natura fiscale.

APPROFONDIMENTI TEMATICHE ESG ED INDICE STOXX Europe 600 ESG-X :

Per ESG si intende Environmental, Social and Governance, ed indica le categorie sulle quali viene valutata un’impresa o una organizzazione che opera sul mercato, al fine di stabilirne un giudizio complessivo di sostenibilità in merito all’impatto ambientale, sociale e alle scelte organizzative effettuate

si intende Environmental, Social and Governance, ed indica le categorie sulle quali viene valutata un’impresa o una organizzazione che opera sul mercato, al fine di stabilirne un giudizio complessivo di sostenibilità in merito all’impatto ambientale, sociale e alle scelte organizzative effettuate l’Indice STOXX ® EUROPE 600 ESG-X racchiude al suo interno talune delle società appartenenti al paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei che rappresenta le 600 società europee a maggiore capitalizzazione. Al fine di formare l’Indice, dal paniere delle società considerate dallo STOXX Europe 600 vengono escluse le società non conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030, coinvolte nel trattamento di armi controverse, nella produzione di tabacco o società i cui proventi derivino dall’esplorazione o dall’estrazione di carbone termico o che generino energia attraverso l’utilizzo di carbone termico.

Buoni Fruttiferi Postali Ordinari, un investimento tradizionale, flessibile, senza spese

I Buoni Fruttiferi Postali Ordinari offrono rendimenti crescenti con il passare del tempo fino alla scadenza naturale fissata a venti anni.

Il risparmiatore può scegliere l’importo da sottoscrivere in relazione alle proprie esigenze partendo da un minimo di 50 euro. I Buoni “Ordinari” sono disponibili sia in forma cartacea che dematerializzata. Possono essere rimborsati anticipatamente con diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo un anno, al riconoscimento degli interessi fissi maturati. Gli interessi sono calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e capitalizzati annualmente in regime composto. Trascorsi venti anni dalla sottoscrizione il Buono diventa infruttifero e, dopo dieci anni dalla scadenza, il buono “cartaceo” cade in prescrizione.

Buoni Fruttiferi Postali Dedicati ai minori di età

Il regalo semplice ed intelligente per assicurare al minore un capitale per il futuro

I Buoni Fruttiferi Postali “Dedicati ai minori di età” sono studiati per offrire ai ragazzi, al compimento del 18° anno di età, l’opportunità di realizzare un progetto o un sogno nel cassetto: genitori, parenti, amici, tutti, purché maggiorenni, possono regalarli. I Buoni “Dedicati ai minori” maturano interessi fino al compimento del 18° anno di età del minore intestatario e il rendimento può arrivare fino al 4,50% in base all’età del minore al momento della sottoscrizione del Buono stesso. Sono intestabili esclusivamente ai minori di età compresa tra zero a 16 anni e 6 mesi (non compiuti) e hanno una durata massima variabile in funzione dell’età del minore alla data di sottoscrizione. I Buoni sono sottoscrivibili, in forma cartacea presso tutti gli Uffici Postali da chiunque sia maggiorenne, oppure in forma dematerializzata, previa apertura del Libretto Minori, sia in Ufficio Postale che sul sito poste.it o tramite l’app BancoPosta, dal genitore o dal tutore titolare di Libretto di Risparmio Postale o di un conto corrente BancoPosta. Sono sottoscrivibili per importi di 50 euro e multipli di 50 euro. Diventano infruttiferi dal giorno successivo al compimento del 18° anno di età del minore e, qualora non rimborsati, cadono in prescrizione trascorsi dieci anni dalla scadenza. Il rimborso anticipato è possibile in ogni momento, su Autorizzazione del Giudice Tutelare, con diritto alla restituzione del capitale investito e, dopo 18 mesi dalla sottoscrizione, alla corresponsione degli interessi maturati. In caso di rimborso anticipato prima del compimento del 18° anno di età verrà applicato un tasso di interesse nominale annuo lordo pari a 0,50%.

Serie del Buono attualmente sottoscrivibile:

Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori – Serie TF118A221027 – in vigore dal 27 ottobre 2022 Durata dell’investimento* Tasso effettivo di rendimento lordo a scadenza 1 anno e sei mesi 2,50% 2 anni 2,50% 3 anni 2,50% 4 anni 2,75% 5 anni 3,00% 6 anni 3,25% 7 anni 3,25% 8 anni 3,50% 9 anni 3,50% 10 anni 3,50% 11 anni 3,50% 12 anni 4,00% 13 anni 4,00% 14 anni 4,00% 15 anni 4,00% 16 anni 4,50% 17 anni 4,50% 18 anni 4,50%

*periodo compreso tra la data di sottoscrizione e la data di compimento del 18° anno di età del minore

Buono a 4 anni Plus

Un investimento a breve termine garantito e interessante, che premia la tua fedeltà nel Risparmio Postale

Il BFP a 4 anni Plus garantisce un rendimento fisso predeterminato, ha una durata di quattro anni e riconosce a scadenza; disponibile sia nella versione cartacea che dematerializzata.

Intestabile esclusivamente a favore di persone fisiche, in numero non superiore a quattro, compresi i minori di età (questi ultimi esclusivamente come unici intestatari). In fase di sottoscrizione di un Buono dematerializzato intestato a minore, il conto di regolamento deve essere un libretto di risparmio nominativo ordinario intestato al minore stesso.

Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di rimborso, risulti ancora minorenne, i Buoni possono essere rimborsati soltanto in presenza di un provvedimento di autorizzazione emesso dal Giudice Tutelare.

Come tutti gli altri Buoni, è privo di costi e spese, eccetto quelle di natura fiscale.

Gli interessi sono corrisposti solo alla scadenza del Buono. In caso di rimborso anticipato si ha diritto alla restituzione del capitale investito, al netto di eventuali oneri fiscali.

Trascorsi quattro anni dalla sottoscrizione il Buono diventa infruttifero e, dopo dieci anni, il Buono “cartaceo” cade in prescrizione.

Buoni Fruttiferi Postali a 4 anni Plus” Serie TF504A231005 in vigore dal 5 ottobre 2023 Durata Rendimento effettivo annuo lordo a scadenza 4 anni 3,00%

Buoni Fruttiferi Postali 3×2

Un investimento a breve-medio termine, con rendimenti certi.

I Buoni Fruttiferi Postali “BFP3×2” sono un investimento di medio – lungo periodo a tasso fisso crescente, con una durata massima di sei anni. Sono disponibili sia nella versione cartacea sia dematerializzata e come tutti gli altri Buoni, anche il “BFP3×2” è privo di costi e commissioni, eccetto quelle di natura fiscale.

Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta e vengono corrisposti a partire dal terzo anno dalla data di sottoscrizione. E’ possibile scegliere l’orizzonte temporale del proprio investimento, infatti i buoni BFP3×2 maturano interessi nel corso di ciascun triennio e sono riconosciuti al compimento del terzo e sesto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio.

Possono essere rimborsati anticipatamente in qualsiasi momento con diritto alla restituzione del capitale investito e, trascorsi tre anni dalla sottoscrizione, degli interessi maturati in coincidenza della “scadenza intermedia” raggiunta. Quindi, gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti per i BFP3×2 rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Trascorsi sei anni dalla sottoscrizione il Buono diventa infruttifero e, dopo dieci anni, il buono “cartaceo” cade in prescrizione.

Buoni Fruttiferi Postali 3×2 – Serie TF106A231005 – in vigore dal 5 ottobre 2023 Durata Rendimento effettivo annuo lordo al 3° anno 1,25% al 6° anno 3,00%

Buoni Fruttiferi Postali 3×4

Un investimento a medio – lungo termine, con rendimenti certi

I Buoni Fruttiferi Postali “BFP3×4” sono un investimento di medio – lungo periodo a tasso fisso crescente, con una durata massima di dodici anni. Sono disponibili sia nella versione cartacea sia dematerializzata e come tutti gli altri Buoni, anche il “BFP3×4” è privo di costi e commissioni, eccetto quelle di natura fiscale.

E’ possibile scegliere l’orizzonte temporale del proprio investimento, infatti i buoni BFP3×4 maturano interessi nel corso di ciascun triennio e sono riconosciuti al compimento del terzo, sesto, nono e dodicesimo anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio.

Possono essere rimborsati anticipatamente in qualsiasi momento con diritto alla restituzione del capitale investito e, trascorsi tre anni dalla sottoscrizione, degli interessi maturati in coincidenza della “scadenza intermedia” raggiunta. Quindi, gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti per i BFP3×4 rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del secondo triennio non sono corrisposti per i BFP3×4 rimborsati prima che siano trascorsi sei anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del terzo triennio non sono corrisposti per i BFP3×4 rimborsati prima che siano trascorsi nove anni dalla sottoscrizione; gli interessi maturati nel corso del quarto triennio non sono corrisposti per i BFP3×4 rimborsati prima che siano trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione.

Trascorsi dodici anni dalla sottoscrizione il Buono diventa infruttifero e, dopo dieci anni, il buono “cartaceo” cade in prescrizione.

Buoni Fruttiferi Postali 3×4 – Serie TF212A231005 – in vigore dal 5 ottobre 2023 Durata Rendimento effettivo annuo lordo al 3° anno 1,25% al 6° anno 1,75% al 9° anno 2,25% al 12° anno 3,25%

Buono 4 anni risparmiosemplice

Un investimento a medio-lungo termine, con rendimenti certi e competitivi

I Buoni Fruttiferi Postali “BFP 4 anni risparmiosemplice” hanno una durata di quattro anni e sono sottoscrivibili solo nell’ambito del PdR risparmiosemplice. Sono disponibili nella sola versione dematerializzata e come tutti gli altri Buoni, anche il “BFP 4 anni risparmiosemplice” è privo di commissioni e spese, eccetto quelle di natura fiscale.

Intestabile solo a favore di persone fisiche maggiori di età titolari di un conto BancoPosta o di un libretto di risparmio postale.

Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta e per questa serie vengono corrisposti alla scadenza del quarto anno dalla data di sottoscrizione. I “BFP 4 anni risparmiosemplice” prevedono un rendimento standard a scadenza sui buoni scaduti prima del raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice e un rendimento premiale corrisposto solo a scadenza su tutti buoni a partire dal giorno successivo al raggiungimento del numero minimo di 24 sottoscrizioni periodiche nell’ambito del Piano di Risparmio risparmiosemplice.

Possono essere rimborsati anticipatamente anche parzialmente in qualsiasi momento con diritto alla restituzione del capitale investito.

Buoni Fruttiferi Postali 4 anni risparmiosemplice – Serie TF104A221027 in vigore dal 27 ottobre 2022 Durata Rendimento effettivo annuo lordo Standard Premiale 4 anni 1,50% 2,50%

Buoni Fruttiferi Postali Rinnova

Un investimento a breve- medio termine, con rendimenti certi, che premia la fedeltà del cliente

La sottoscrizione del Buono Rinnova è consentita a chi, nella qualità di intestatario o cointestatario, abbia rimborsato a partire dal 1° agosto 2023 uno o più Buoni Fruttiferi Postali, cartacei e/o dematerializzati, scaduti (eccetto Buoni dedicati ai minori di età e Buoni 4 anni risparmiosemplice).

I Buoni Fruttiferi Postali Rinnova sono un investimento di breve – medio periodo a tasso fisso crescente, con una durata di 6 anni. Sono disponibili sia nella versione cartacea sia dematerializzata e come tutti gli altri Buoni è privo di costi e commissioni, eccetto quelle di natura fiscale.

Gli interessi sono calcolati su base annua in regime di capitalizzazione composta e vengono corrisposti a partire dal terzo anno dalla data di sottoscrizione. E’ possibile scegliere l’orizzonte temporale del proprio investimento, infatti i buoni Rinnova maturano interessi nel corso di ciascun triennio e sono riconosciuti al compimento del terzo e sesto anno dalla data di sottoscrizione, corrisposti al momento del rimborso del buono e comunque non prima del compimento del primo triennio. Possono essere rimborsati anticipatamente in qualsiasi momento con diritto alla restituzione del capitale investito e, trascorsi tre anni dalla sottoscrizione, degli interessi maturati in coincidenza della “scadenza intermedia” raggiunta. Quindi, gli interessi maturati nel corso del primo triennio non sono corrisposti per i Buoni Rinnova rimborsati prima che siano trascorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Trascorsi sei anni dalla sottoscrizione il Buono diventa infruttifero e, dopo dieci anni, il buono “cartaceo” cade in prescrizione.

Buoni Fruttiferi Postali Rinnova- Serie TF206A231005 – in vigore dal 5 ottobre 2023 Durata Rendimento effettivo annuo lordo al 3° anno 1,75% al 6° anno 3,25%

Piccoli e Buoni, il piano di risparmio dedicato ai minori

Un programma collegato ai Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai più giovani

Poste Italiane mette a disposizione presso gli uffici postali “Piccoli e Buoni” un Piano di Risparmio che prevede la sottoscrizione periodica e automatica di Buoni Fruttiferi Postali “Dedicati ai minori”, da zero fino al raggiungimento dei 16 anni. Al compimento del 18esimo anno, l’importo dei Buoni sottoscritti, comprensivo degli interessi maturati nel tempo, sarà automaticamente accreditato sul Libretto intestato al ragazzo.

Può essere sottoscritto da tutti. Il Piano di Risparmio è pensato per genitori, nonni, parenti, e può essere sottoscritto da chi ha più di 18 anni e sia titolare di un libretto di risparmio postale o di un conto corrente BancoPosta. Per sottoscriverlo basta recarsi una sola volta all’ufficio postale in cui è stato aperto il proprio conto o Libretto e indicare il numero del Libretto intestato al minore a cui si vuole regalare il Piano di Risparmio.

Prelevamento automatico delle somme. Il servizio è gratuito e non prevede commissioni. Con “Piccoli e Buoni” il cliente autorizza il prelievo automatico e periodico dal suo conto BancoPosta o libretto di risparmio per sottoscrivere i Buoni Fruttiferi Postali dedicati ai minori.

Importi minimi e periodicità flessibile. Piccoli e Buoni è distribuito in esclusiva da Poste Italiane per conto della Cassa depositi e prestiti, in tutti gli uffici postali. Il Piano si può attivare partendo da una sottoscrizione minima di Buoni da 50 euro. Il cliente potrà scegliere, con grande flessibilità, l’ammontare della rata d’ingresso (50 euro e multipli), la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) e il giorno di addebito (5 o 27 del mese). Naturalmente in qualsiasi momento il sottoscrittore potrà decidere di cambiare l’importo delle rate, la periodicità o il giorno di addebito e avrà anche la possibilità di sottoscrivere importi extra, indipendenti da quelli programmati, che incrementeranno il Piano di Risparmio.

Piano di Risparmio risparmiosemplice

Con il Piano di Risparmio risparmiosemplice è possibile sottoscrivere, con cadenza periodica ed in modo automatico il BFP a 4 anni risparmiosemplice.

Il Piano può essere attivato in circolarità in tutti gli UP da persone fisiche maggiori d’età che siano in possesso di un conto corrente BancoPosta o di un libretto di risparmio postale. Il servizio è gratuito e non prevede commissioni. Con il PdR risparmiosemplice il cliente autorizza il prelievo automatico e periodico (sottoscrizioni periodiche) dal suo conto BancoPosta o Libretto di Risparmio per sottoscrivere il BFP a 4 anni risparmiosemplice. Ad ogni sottoscrizione corrisponde l’emissione di un BFP. Alla scadenza di ciascun Buono sottoscritto tramite il PdR è riconosciuto il rendimento premiale indicato nelle relative SdS vigenti alla data di emissione a condizione che siano state effettuate almeno 24 sottoscrizioni periodiche.

Importi minimi e periodicità flessibile. Il PdR risparmiosemplice” è servizio di sottoscrizione offerto in esclusiva da Poste Italiane. Il Piano si può attivare nel rispetto degli importi minimi sottoscrivibili dei Buoni prescelti. Il cliente potrà scegliere, con grande flessibilità, l’ammontare della rata d’ingresso, la periodicità delle rate (mensile, bimestrale) e il giorno di addebito (5 o 27 del mese). Naturalmente in qualsiasi momento il sottoscrittore potrà decidere di cambiare l’importo delle rate, la periodicità o il giorno di addebito. La novità rispetto ai precedenti Pdr è rappresentata dal reinvestimento automatico delle somme in linea capitale ed in linea interessi netti liquidati provenienti dalla scadenza di BFP sottoscritti nell’ambito del PdR, inoltre, è prevista la possibilità di effettuare sottoscrizioni aggiuntive rispetto a quelle automatiche previste dal PdR.