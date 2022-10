Un’occasione per conoscere i sistemi che proteggono la riservatezza di chat e connessioni. Ospite della sessione sarà Nicola Sotira, responsabile in Poste Italiane del CERT-Computer Emergency Response Team.

Poste Italiane lancia il webinar dal titolo “Crittografia: applicazioni pratiche e sviluppi”, in cui verranno illustrati i diversi sistemi di crittografia utilizzati dalle piattaforme, gli strumenti che si possono adottare in prima persona e le attenzioni che occorre avere navigando e interagendo in rete.

Il webinar si inserisce in un contesto sociale sempre più connesso in cui è fondamentale garantire confidenzialità e integrità delle informazioni sensibili, sia personali sia in ambito lavorativo.

Ospite della sessione sarà Nicola Sotira, responsabile in Poste Italiane del CERT-Computer Emergency Response Team, che si occupa della tutela dei dati aziendali attraverso azioni di prevenzione, analisi e protezione dalle minacce informatiche. Ottobre è anche il CyberSecMonth, il mese europeo dedicato alla Cybersecurity, alle attività di sensibilizzazione e difesa contro i rischi della rete.

E’ possibile iscriversi al webinar gratuito dalla sezione web di Educazione Digitale: https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html.

Anche questo webinar colloca l’Azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione.

Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale, nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram.