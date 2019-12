Poste Italiane conquista le “Cinque stelle” per trasparenza della comunicazione online

Poste Italiane è azienda a “Cinque stelle” per la trasparenza della comunicazione online. A inserirla nel ristrettissimo novero delle sette società tricolori di eccellenza è la ricerca Webranking Italy che ha esaminato le 112 quotate italiane a maggiore capitalizzazione, sottoponendole a uno “stress test” di trasparenza basato su più di 200 temi di valutazione. I focus della rilevazione realizzata da Comprend in collaborazione con Lundquist, misurano la capacità delle aziende di soddisfare attraverso la comunicazione corporate online le richieste e le aspettative degli stakeholder. Nella ricerca Webranking Italy 2019-2020 Poste Italiane sale al settimo posto assoluto, guadagnando cinque posizioni rispetto alla precedente rilevazione, ottenendo 81,2 punti, 9,8 in più rispetto alla classifica 2018-2019.

Posizione di eccellenza per Poste Italiane anche nella prima edizione della ricerca Lundquist “.Trust”. Poste è stata inclusa tra le migliori 35 aziende nazionali quotate per trasparenza e capacità di generare fiducia negli stakeholder grazie alla qualità della informazione sul web. Lo studio ha riguardato un campione di oltre 110 aziende di cui sono stati valutati i siti corporate e i canali social media concentrando l’analisi su due pilastri fondamentali per creare fiducia e comunicare la propria leadership: la sostanza della comunicazione e la sua capacità di coinvolgere gli stakeholder.