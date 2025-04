Il servizio di rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile è ora disponibile in tutti i 7.000 uffici postali coinvolti nel Progetto Polis di Poste Italiane, iniziativa che punta a rafforzare i servizi nei comuni con meno di 15 mila abitanti.

Il progetto Polis procede così a ritmo sempre più sostenuto, con oltre 4 mila interventi di riammodernamento già avviati negli uffici postali.

Sono ben 15 i certificati disponibili di cui è titolare il Ministero dell’Interno tra i quali quello di nascita, di residenza, di cittadinanza, di stato civile e di stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, riunendo quindi diverse tipologie in un unico certificato, sia per se stessi, sia per i familiari registrati nella propria famiglia anagrafica.

Prosegue senza sosta quindi lo sviluppo del progetto di Poste Italiane destinato a offrire i servizi digitali della pubblica amministrazione nei circa 7.000 comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, sia con l’estensione dei servizi, sia con l’ammodernamento degli uffici postali con circa 4.000 interventi già avviati.

Di recente sbarcato negli uffici postali di Milano e Napoli, dopo Roma Bologna, insieme ad altri capoluoghi italiani prosegue a gonfie vele anche il rilascio e rinnovo di passaporti targato Poste Italiane, con circa 50.000 richieste già pervenute tra uffici postali coinvolti nel progetto Polis e quelli delle grandi città in cui è già stato esteso il servizio.

Oltre alla digitalizzazione, nel progetto Polis ha un ampio spazio anche la sostenibilità. Proseguono spedite infatti sia le installazioni dei pannelli fotovoltaici, sia delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che alla fine del piano saranno ben 5.000.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz