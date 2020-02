Poste Italiane azienda Top Employer Italia 2020, i 10 criteri per esserlo

La certificazione Top Employers distingue le aziende per l’impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di Best Practice che mettono le persone al centro.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a Poste italiane dal Top Employers Institute, l’ente certificatore globale dell’eccellenza delle pratiche HR.

Fondato nel 1991 e presente in Italia dal 2008, Top Employers Institute ha certificato oltre 1.500 organizzazioni in 118 Paesi con un impatto positivo su 6.000.000 di persone.

La valutazione di 10 topic HR

Per accertare se l’azienda possa ricevere la certificazione, l’HR Best Practices Survey di Top Employers Institute prevede l’approfondimento di 10 topic HR:

Strategia dei Talenti,

Pianificazione della Forza Lavoro,

Talent Acquisition,

On-boarding,

Formazione e Sviluppo,

Performance Management,

Sviluppo della Leadership,

Gestione delle Carriere e Successioni,

Compensation & Benefit

Cultura.

La valorizzazione delle persone è uno dei pilastri sui quali poggia la strategia ESG (environmental, social and governance). Promuovendo una cultura di impresa inclusiva, l’impegno alla salute e alla sicurezza sul lavoro, il sostegno alla genitorialità attiva, l’attenzione alla formazione delle persone e la salvaguardia del loro benessere, Poste Italiane ha attivato una catena di valore per lo sviluppo di una cultura d’impresa capace di rispondere alle sfide e alle opportunità del mercato.

Gli altri riconoscimenti a Poste italiane

La certificazione Top Employer Italia 2020 si aggiunge agli altri riconoscimenti assegnati a Poste Italiane da Universum Global, società svedese specializzata nell’employer branding. Universum Global ha inserito Poste Italiane al secondo posto in relazione al work-life balance, a seguito dello studio Most Attractive Employers Italy 2019 eseguito su un campione di oltre 40mila tra studenti e neolaureati di 44 università italiane, individuando i datori di lavoro più ambiti in base alle risposte raccolte.

Inoltre, Poste Italiane è entrata nella classifica del “World’s Best Employers 2019” di Forbes, che individua le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, nella quale Poste Italiane raggiunge il secondo posto a livello globale nel settore “Life & Health Insurance” e il quarto tra tutte le aziende italiane.

Lavorare per Poste Italiane significa entrare in una grande squadra, fatta di circa 130.000 persone che con competenza, impegno e determinazione contribuisce a raggiungere i traguardi aziendali partecipando allo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Con una presenza capillare sul territorio attraverso una rete di oltre 12.800 uffici postali, Poste Italiane si propone come un motore di sviluppo inclusivo per l’economia italiana.