Poste Italiane: arriva il concorso “Prestiti vincenti” con prestito BancoPosta

Fino al 12 ottobre è possibile partecipare al concorso “Prestiti Vincenti“ per vincere uno tra i premi messi in palio da Poste Italiane: una Jeep Renegade Plug-In Hybrid 1.3 Turbo PhevLimited di colore nero; oppure una delle 40 card “Per te Mobilità” da 1.000 euro ciascuna, spendibili in buoni benzina Q8, biglietti Trenitalia, gift card Urbi.

Per partecipare al “Concorso Prestiti Vincenti” i clienti dovranno fare richiesta presso gli Uffici Postali di un Prestito BancoPosta, ad esclusione del Mini Prestito e del Prestito BancoPosta online; registrarsi al concorso, accedendo al sito https://www.poste.it/concorso-prestiti-vincenti.html.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che: