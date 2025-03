Poste Italiane, 300 milioni di pacchi nel 2024. Del Fante: “Siamo i primi nel B2C in Italia”

Il 2024 si è chiuso con la cifra record di 308 milioni di consegne da parte di Poste Italiane, in crescita del 20,4% rispetto al 2023.

Significativo anche l’aumento delle consegne fatte dai portalettere con un + 34,8%, 121 milioni, ossia il 39% del totale, come sottolineato dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante nell’ultima intervista rilasciata al TG Poste.

“Se dovessi identificare le aree che hanno dato supporto significativo sono sicuramente quella della crescita del mercato dei pacchi, perché siamo cresciuti di più del 20%, quindi sta diventando un prodotto veramente importante per la nostra azienda. Siamo diventati il primo operatore nel B2C in Italia – ha sottolineato Del Fante – abbiamo guadagnato quote di mercato importanti nel 2024, e tutti i nostri colleghi, specialmente i postini che sono coinvolti, hanno dato un grande contributo. Siamo arrivati al 39% dei pacchi consegnati dal Gruppo, consegnati da nostri dipendenti di PCL (Poste, Comunicazione e Logistica).”

Un dato in costante crescita quindi, in linea con quanto previsto dal piano strategico “The Connecting Plattform” che prevede di raggiungere nel 2028, anche grazie all’introduzione della nuova rete corriere a gestione diretta, i 2/3 dei 370 milioni di pacchi stimati.

Sempre più centrale, quindi, il ruolo dei portalettere nella logistica legata all’e-commerce, con le consegne che sono sempre più green.

Poste Italiane ha completato infatti il progetto di rinnovo della flotta di recapito con l’introduzione di 28.400 veicoli a bassa emissione, di cui oltre 6mila Full Green e circa 8.800 ibridi.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz