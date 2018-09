Porsche abbandona il diesel, investirà 6 miliardi di euro in mobilità elettrica dal 2022

L’amministratore delegato Oliver Blume: “Per noi produttori di auto sportive il diesel ha sempre svolto un ruolo marginale, il nostro futuro è nella mobilità elettrica”. In arrivo nel 2020 la super sportiva Porsche 100% elettrica ‘Taycan’, 500 km di autonomia e da 0 a 100 in 3 secondi.

Finisce l’era del diesel per la storica casa automobilistica Porsche. Secondo quanto affermato dall’amministratore delegato del leggendario marchio tedesco, Oliver Blume, in un’intervista al quotidiano Bild am Sonntag, “il nostro futuro è nell’elettrificazione della mobilità”.

Calcoli alla mano, la Porsche ha registrato negli ultimi anni un calo deciso delle vendite di modelli con motore diesel, che in pratica rappresentano ormai appena il 12% sul totale delle auto vendute nel 2017 dalla casa di Zuffenhausen.

Molto meglio, invece, vanno i modelli a trazione elettrica, sia ibridi, sia a batteria 100% elettrica, tra cui il modello “Panamera”, di cui il 63% delle unità vendute è a motore elettrico ibrido.

“Non abbiamo niente contro i motori diesel, semplicemente, per noi produttori di auto sportive, questa tecnologica ha svolto sempre un ruolo marginale, quindi siamo giunti alla conclusione che il nostro futuro sarà orientato non al diesel, ma all’elettrificazione”, ha commentato Blume.

E nel futuro della Porsche, ad esempio, c’è la nuova nata “Taycan”, sportiva elettrica che sarà lanciata nel 2019 e che consentirà alla casa tedesca di posizionarsi nel nuovo mercato delle auto elettriche ad alto contenuto tecnologico.

Tra le principali caratteristiche del gioiello 100% elettrico, che molto probabilmente sarà commercializzato nel 2020: oltre 600 CV (440 kW) di potenza e oltre 500 km di autonomia. Questo modello a trazione integrale con quattro ruote sterzanti accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e consente di ricaricare l’80% della batteria in 15 minuti.

Soltanto a Zuffenhausen, la produzione della Porsche Taycan sta già creando circa 1.200 nuovi posti di lavoro.

Non c’è una vera e propria data che farà da spartiacque, ma sul sito della Porsche è scritto nero su bianco che “dal 2025, ogni secondo che passa, potrebbe nascere una nuova auto a motore 100% elettrico o ibrido”.

In effetti, è già stato annunciato che dal 2022 la casa tedesca investirà circa 6 miliardi di euro proprio nella mobilità elettrica o eMobility, ponendo le basi per un futuro di decarbonizzazione e di crescita sostenibile a livello ambientale.

Il nuovo piano di spesa per la mobilità elettrica sarà così ripartito: circa 500 milioni saranno utilizzati per lo sviluppo di varianti e derivati della Porsche Taycan, circa un miliardo di euro sarà impiegato per l’elettrificazione e l’ibridizzazione della gamma di prodotti esistenti, alcune centinaia di milioni per l’espansione dei siti di produzione, più circa 700 milioni di euro per le nuove tecnologie, l’infrastruttura di ricarica e la smart mobility.

Dal 2025, in tutto il mondo, il numero di auto elettriche sul mercato potrebbe aumentare di 25 milioni di nuove unità ogni anno.