Ammonta a quasi 12,85 miliardi di euro il totale dei fondi del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) in mano al Ministero per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale (MITD) per la realizzazione del progetti previsti dal piano. La ripartizione esatta dei progetti, con l’esplosione dei fondi, si trova nel documento del MEF (Ministero delle Finanze) a corollario del decreto con tutte le tabelle suddivise per singolo ministero titolare e per singolo obiettivo. Insomma, il quadro finanziario del piano suddiviso per amministrazioni titolari affida al ministero di Vittorio Colao diverse voci strategiche: dalle reti ultraveloci (banda ultralarga e 5G) cui sono destinati 6,7 miliardi di euro, a più di 2 miliardi per i servizi digitali e la cittadinanza digitale fino ai 623 milioni per la cybersecurity. Sono queste alcune delle voci più consistenti. Di seguito tutte le voci previste nel PNRR in mano al MITD, che dovrà verificare l’avanzamento dei vari progetti su base semestrale, come previsto nel quadro dei controlli della Commissione Ue.

