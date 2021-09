PNRR, banda ultralarga e 5G: la roadmap nelle tabelle del MEF

La parola 5G compare 12 volte nel documento del MEF con le tabelle ufficiali del PNRR italiano. La prima volta, compare a pagina 20 insieme al termine “banda ultralarga” alla voce d’investimento da 6,7 miliardi destinati alle reti ultraveloci. La seconda, poco sotto, la parola 5G compare in relazione ai corridoi 5G e alle strade extraurbane (sub investimento da 2.020.000.000 di euro) e la terza volta contestualmente in rapporto a 5G e aree bianche. Difficile capire in questo contesto quale quota parte dell’investimento sarà destinata ai corridoi e quale alla copertura delle aree bianche.

Quel che è certo, è che l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per connessioni ultraveloci (banda ultralarga e 5G) ha il termine perentorio del 30 giugno 2022. Obiettivo molto ambizioso.

Un altro obiettivo perentorio è portare la copertura a banda ultralarga sulle isole entro il 31 dicembre del 2023.

Il termine per la connettività a 1 Gbps a tutte le unità residenziali è invece fissato al 30 giungo 2026. La stessa data è stata fissata per la copertura di ospedali e istituti scolastici, di Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps e per la copertura 5G delle aree a fallimento di mercato.

Obiettivi molto ambiziosi, che andranno tuttavia rispettati per non mettere a repentaglio l’erogazione dei fondi da parte di Bruxelles che ha predisposto controlli semestrali sull’avanzamento dei lavori e sul rispetto degli obiettivi prefissati.

Leggi anche: PNRR, tutti i fondi e i progetti del Ministero per l’Innovazione nelle tabelle del MEF