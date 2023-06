E’ online da oggi la piattaforma Connetti Italia di Infratel Italia per monitorare l’avanzamento dei Piani PNRR avviati. Un esercizio di trasparenza attraverso il quale Infratel tenta di ingaggiare le PA, le imprese ed i cittadini coinvolti dai progetti. Si tratta di una prima versione che sarà migliorata anche grazie ai feedback degli utenti nei prossimi mesi.

L’obiettivo è creare uno strumento progettato per offrire ai cittadini tutte le informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) previsti dalla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 “Reti ultraveloci”.

Il sito, realizzato da Infratel Italia in qualità di soggetto attuatore dei Piani nell’ambito della convenzione siglata con il Dipartimento per la trasformazione digitale, presenta un aggiornamento continuo dello stato lavori, con dati mensili forniti dagli operatori a livello nazionale, suddivisi in cinque Piani operativi. Per ogni Piano viene inoltre indicata una sintesi degli obiettivi, le caratteristiche tecniche ed economiche degli interventi, informazioni di contesto e le innovazioni tecnologiche collegate.

I dati a disposizione permettono di approfondire, grazie a dettagliate mappe su base regionale, la percentuale di lavori completati, il valore di ogni lotto assegnato e la diversa natura dei civici, delle aree e delle strutture collegate o attivate in base al piano selezionato. Una visione d’insieme alla quale si affianca la sezione “Cerca il tuo comune”, che permette agli utenti di verificare, in maniera puntuale, la copertura del proprio territorio.

Oltre a favorire la trasparenza, la piattaforma Connetti Italia – Reti Ultraveloci è l’inizio di un percorso di sviluppo che, nelle intenzioni di Infratel e del Dipartimento, verrà alimentato anche con l’apporto diretto dei cittadini: il sito presenta infatti una sezione Domande frequenti che, in costante aggiornamento, fornirà risposte alle richieste di approfondimento, condividendole direttamente sul portale.