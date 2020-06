Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

L’Avviso è finalizzato a supportare la prosecuzione dell’attività e la ripresa produttiva delle Piccole e Medie imprese (PMI) aventi una unità operativa attiva sul territorio della regione Molise, nonché a garantire il sostegno delle attività che operano nel comparto del turismo, gravemente colpite dalla crisi in atto attraverso una specifica riserva ad esse dedicata. L’intervento ha una connotazione di carattere eccezionale e temporaneo in quanto specificamente progettato per supportare le PMI colpite dalla crisi connessa all’emergenza di Covid-19 e favorire la ripresa produttiva.

Beneficiari

Piccole e Medie Imprese (PMI) e i liberi professionisti ad esse equiparati che abbiano i seguenti requisiti:

almeno un’unità operativa nella regione Molise, attiva alla data di pubblicazione dell’Avviso;

sospensione dell’attività per gli effetti del DPCM 22 marzo 2020, e ss.mm.ii. oppure evidenza di riduzione del fatturato nel primo quadrimestre del 2020 pari ad almeno il 30%;

fatturato nell’ultimo esercizio non superiore a 200.000,00 Euro.

Tipologia di interventi ammissibil i per le PMI

Sono ammissibili i costi di gestione, forfettariamente determinati, relativi ad un periodo di mesi 4, decorrenti dal 1 febbraio 2020.

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente intervento è pari ad Euro 10.000.000,00.

I costi ammissibili sono agevolati con un contributo a fondo perduto pari all’80%.

La sovvenzione è concessa fino ai seguenti limiti massimi:

10.000,00 Euro per le imprese le cui attività siano state sospese in forza dei provvedimenti emergenziali nazionali

5.000,00 Euro per le imprese che sebbene non soggette a sospensione hanno subito un calo del fatturato pari ad almeno il 30%.

Il valore minimo della sovvenzione concedibile alle imprese ammissibili è pari a € 500,00.

Scadenza

La domanda può essere presentata dal 12 giugno 2020 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre il 27 giugno 2020.