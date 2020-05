Friuli Venezia Giulia, al via i sostegni economici alle PMI

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Finanziamenti a tasso agevolato sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio (Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi), istituita nell’ambito del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati a valere sulla Sezione anticrisi commercio, turismo e servizi, le piccole e medie imprese aventi sede operativa sul territorio regionale, iscritte nel Registro delle imprese, che svolgono le attività economiche relative ai settori commerciale, turistico e dei servizi.

Nel caso di finanziamenti agevolati per il consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine e finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine possono essere benefici anche i liberi professionisti che attestano di subire in via temporanea carenze di liquidità a breve termine quale conseguenza diretta della crisi economica dall’emergenza epidemiologica COVID-19 per ovviare alla quale è richiesto il finanziamento agevolato speciale.

Tipologia di interventi ammissibili

Realizzazione di iniziative di investimento aziendale;

Consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine;

Sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine.

Bando Friuli Venezia Giulia: entità e forma dell’agevolazione

A seconda della tipologia di finanziamento concedibile:

a) realizzazione di iniziative di investimento aziendale: ammontare minimo 10.000 euro, massimo 1.500.000 euro; durata massimo 10 anni;

b) consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine: ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massimo 10 anni;

c) esigenze di credito a breve e medio termine: ammontare minimo 10.000 euro, massimo 300.000 euro; durata massimo 60 mesi;

Tasso: 1% fisso.

I finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve e medio termine possono essere concessi anche in forma di anticipazione di crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, nonché al fine del consolidamento finanziario di imprese che vantano crediti di difficile esazione verso debitori di Stati in grave crisi economica o sociopolitica.

I finanziamenti speciali hanno un ammontare compreso tra i 5 mila euro e i 300 mila euro.

Scadenza del bando del Friuli Venezia Giulia

I finanziamenti agevolati sono concessi con procedimento valutativo a sportello. Fino a esaurimento fondi.