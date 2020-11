Lavora da venti anni in Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente presso il Servizio economico-statistico. In precedenza, sempre quale esperto del settore media, ha lavorato per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per il Garante per la radiodiffusione e l’editoria.

Dal 2014 al 2019 è stato consigliere del Presidente Agcom Angelo Cardani.

Dal 2000 al 2012 ha svolto il medesimo incarico di consigliere per i commissari Agcom Maurizio Decina, Sebastiano Sortino e Giuseppe Sangiorgi.

Nel biennio 2007-2008 ha diretto la segreteria tecnica del Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni ed ha ricoperto tra l’altro i seguenti incarichi:

membro del Consiglio superiore delle comunicazioni

membro della Commissione Ministero-RAI per l’applicazione del Contratto di servizio pubblico;

per l’applicazione del Contratto di servizio pubblico; componente della Commissione di esperti della Presidenza del Consiglio per la riforma del settore editoriale.

per la riforma del settore editoriale. membro del tavolo tecnico sulla radiofonia digitale

Ha svolto incarichi di docenza, tra gli altri, per l’Istituto superiore delle comunicazioni e per la Business School dell’Università Luiss di Roma.

Ha all’attivo decine di pubblicazioni in tutti i campi del diritto delle comunicazioni. Contributor di Key4biz, ha collaborato con i quotidiani Il Sole 24 Ore e Italia Oggi e per molte riviste giuridico-economiche del settore. Ha pubblicato volumi e saggi scientifici per gli editori Giuffré, Sole 24Ore, Jovene, Liguori, Buffetti. E’ autore, assieme a Gilberto Nava, del volume di riferimento del settore ICT “Il nuovo ordinamento delle comunicazioni“, Giuffré, 2006.

E’ collaboratore della Fondazione Astrid, componente dell’Advisory Board della rivista Media Laws, membro del Comitato scientifico della rivista Diritto e economia dei mezzi di comunicazioni.

Nel 2014 ha riscoperto la sua giovanile formazione storiografica, sperimentata negli anni ‘80 quale collaboratore della prestigiosa rivista “Critica marxista”. Il volume “Giuseppe Dossetti, un innovatore nella DC del dopoguerra”, edito da Bollati Boringhieri, costituisce un contributo originale alla più aggiornata storiografia sull’Italia del dopoguerra.