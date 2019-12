L’annuncio di Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, in occasione della presentazione a Roma del Piano Nazionale Innovazione.

“Nel 2025 attraverso un’unica applicazione, IO, pagheremo le tasse, iscriveremo i figli a scuola, tutto con pochi clic. E dalla stessa applicazione vedremo le scadenze delle bollette. Nel 2025 avremo il diritto al digitale e se lo eserciteremo lo Stato ci premierà con sgravi fiscali (come il bonus mamma)”. Ad annunciarlo è stata Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, in occasione della presentazione a Roma del Piano Nazionale Innovazione, ossia la visione e la strategia che guideranno lo sviluppo tecnologico, inclusivo e sostenibile del Paese.

“Con l’app IO, in sperimentazione in 5 città, sarà possibile ricevere anche le offerte di lavoro. Puntiamo a lanciare l’applicazione entro marzo”, si è augurato il ministro, che ha aggiunto: “L’Innovazione verrà gestita dallo Stato con la collaborazione e la coordinazione di tutti i ministeri. L’Innovazione sarà gestita come bene comune”, ha detto Pisano, prima di annunciare le 20+ azioni di cui si compone il Piano Nazionale Innovazione.

Il “+” indica la possibilità di aggiungere quelle avanzate dai cittadini attraverso la piattaforma “Partecipa” messa a punto dal ministero della Pubblica amministrazione.

“Quella che proponiamo è una visione comune”, ha concluso Pisano, “capace di indirizzare il Paese verso la trasformazione digitale e tecnologica attraverso tre sfide, che riguardano la digitalizzazione, l’innovazione e lo sviluppo etico e sostenibile”.

Conte: “La Pa digitale fa decollare il Pil”

“Il compito di questo Governo, con il ministro ad hoc è aiutare la PA e le imprese a percorre un cammino di innovazione e digitalizzazione per trasformare l’Italia in una Smart Nation”, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte durante l’evento. “La nostra guida è la ministra Paola Pisano”, ha aggiunto, “ma tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, cittadini compresi”.

“L’Innovazione sarà una spinta di tutti i settori produttori e renderà l’Italia più competitiva nel mondo nelle tecnologie emergenti”, ha spiegato il premier.

“Il nostro obiettivo è l’identità digitale per tutti i cittadini e perseguiamo uno sviluppo etico della tecnologia”, ha detto Conte, che ha spiegato anche l’utilità dell’App IO: “i cittadini potranno usufruire dei servizi della Pa sullo smartphone”.

“Anche con PagoPa”, ha continuato, “vogliamo incentivare i pagamenti digitali e contrastare l’economia sommersa, pari a 80-100 miliardi. Cosa fare? Offrire un ventaglio di possibilità ai cittadini di pagare con la moneta elettronica, senza penalizzare chi usa i contanti. Non è vero che vogliamo arricchire alcuni intermediari finanziari. Con la digitalizzazione della PA ridurremo la burocrazia, che è il volano più efficace per far decollare la crescita economica”, ha concluso il premier.

Luca Attias: “Abbiamo creato modelli digitali scalabili”

“Il mio mandato si conclude a fine anno e abbiamo creato modelli scalabili”, ha detto Luca Attias, commissario all’attuazione dell’Agenda digitale. “Lascio il ruolo con la speranza di essere stato l’ultimo commissario per l’Agenda digitale”, ha concluso Attias, che da gennaio prossimo guiderà il Dipartimento per la trasformazione digitale.

