Operazione “Taken down” contro la pirateria internazionale

Duro colpo per la pirateria online di mezza Europa. L’’operazione della Polizia di Stato, denominata “Taken down”, ha permesso di sgominare un network di diffusione illecita di contenuti protetti da diritto d’autore che serviva 22 milioni di utenti.

In Italia 270 agenti della Polizia postale, coordinati dalla Procura di Catania, hanno effettuato 89 perquisizioni in 15 regioni.

Grazie alla collaborazione delle forze di polizia straniere, ulteriori 14 perquisizioni sono state effettuate nel Regno Unito, in Olanda, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia, nei confronti di 102 persone.

La polizia croata ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 indagati. “La più vasta finora condotta in Italia ed in Europa“, come si legge in una nota della questura di Catania.

Un giro d’affari da 3 miliardi di euro

Sono stati sequestrati oltre 2.500 canali illegali e server che gestivano la maggior parte dei segnali illeciti in Europa, che permettevano un giro illegale di affari di oltre 250 milioni di euro mensili, circa 3 miliardi di euro all’anno.

L’operazione, pianificata dalle autorità giudiziarie internazionali Eurojust ed Europol, è stata coordina operativamente del Servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica col supporto della rete operativa @on (operation network), finanziata dalla commissione europea e guidata dalla Dia.

Streaming illegale di film, serie ed eventi sportivi live

Dopo mesi di indagini, condotte in particolare dalla Polizia postale di Catania, sia in Italia, sia nel resto dei Paesi coinvolti, in collaborazione con le forze di polizia locali, si è riusciti a ricostruire l’organigramma e il funzionamento dell’organizzazione criminale ramificata in otto Paesi europei, compreso in nostro.

Lo streaming illegale riguardava film, serie e ed eventi sportivi, in particolare calcistici.

Secondo quanto riportato dai media, l’organizzazione ambiva ad espandersi in molti altri mercati europei e come spesso accade in queste situazioni stava già mettendo in atto il gioco del cambio di sito per sfuggire agli inquirenti.

In Italia la pirateria ha causato perdite di fatturato per 2 miliardi di euro

Secondo l’ultima indagine condotta da FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese, si registrano perdite di fatturato per circa 2 miliardi di euro e di un impatto negativo sul PIL di oltre 800 milioni.

Durante lo scorso anno, sono stati registrati 319 milioni di atti di pirateria tra gli italiani adulti, con un’incidenza del 45% tra gli under 15.

Solo per gli eventi sportivi live, tra cui il calcio e il tennis, la pirateria ha causato una perdita di fatturato per 285 milioni di euro.

Perse 81 milion di fruizioni di film, serie/fiction e sport live durante l’anno passato.

