È aumentata la rilevanza dei siti di streaming illegale, come evidenziato da una crescita del 10 % delle visite a siti web pirata per servizi di televisione via internet (IPTV) nel 2023. L’Italia secondo UIPO è il Paese europeo con la media più bassa di accessi a contenuti piratati (7,3), davanti a Germania (7,7) e Romania (7,9).