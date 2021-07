I contenuti online e la criminalità digitale al tempo del Covid-19, i nuovi trend: “Dopo l’analisi dell’anno passato era fondamentale continuare a monitorare l’andamento della pirateria in questo periodo così complesso legato all’emergenza sanitaria. Per questo abbiamo previsto con Ipsos dei focus sulla situazione, uno lo abbiamo fatto nel bimestre marzo aprile del primo lockdown, il prossimo tra 12 mesi, in vista di un nuovo studio che faremo l’anno prossimo”, ci ha spiegato Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale FAPAV, la Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in occasione della presentazione della nuova indagine FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva nel nostro Paese.