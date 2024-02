Un servizio di Rai News mette in evidenza i ritardi di copertura a banda larga nei piccoli comuni liguri, che dovevano essere finiti entro il 2020: la Regione attacca Open Fiber, il concessionario che ha vinto il bando nazionale. L’assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana definisce inadempiente la società, che replica: “In Liguria ritardi dovuti alle difficoltà del territorio e alla burocrazia”.

Il link al servizio andato in onda sul TGR regionale: Cantieri in ritardo e rete spenta, nei piccoli comuni Internet veloce è un sogno

C’è poi il paradosso dei paesi già cablati, oltre sessanta in Liguria, ma in cui nonostante i lavori siano completati la connessione non c’è. Il motivo? Il governo aveva previsto che, una volta realizzati gli scavi con i fondi pubblici, si sarebbero fatte avanti le compagnie telefoniche. In nessuno dei Comuni liguri coinvolti è successo. Il motivo? Gli investimenti necessari non rendono l’operazione appetibile per una realtà commerciale.